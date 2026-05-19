Китай відреагував на статтю про слова Сі Цзіньпіня, що Путін може "пошкодувати" про війну

13:07 19.05.2026 Вт
2 хв
Лідер КНР жодного разу публічно не давав оцінки діям Кремля
aimg Валерій Ульяненко
Китай відреагував на статтю про слова Сі Цзіньпіня, що Путін може "пошкодувати" про війну Фото: речник МЗС Китаю Го Цзякунь (Getty Images)
Пекін офіційно спростував інформацію про те, що лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом нібито заявив, що російський диктатор пошкодує про війну проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив представник МЗС Китаю Го Цзякунь під час брифінгу.

Китайське зовнішньополітичне відомство назвало дані західної преси фейком. За словами речника МЗС, оприлюднені тези не мають нічого спільного з реальністю.

"Зазначена інформація суперечить фактам і є чистою вигадкою", - наголосив Го Цзякунь.

Що передувало

Financial Times, посилаючись на декілька власних джерел, ознайомлених з оцінками Вашингтона щодо нещодавніх переговорів, повідомило про несподівану заяву китайського лідера.

За даними ЗМІ, Сі Цзіньпін під час візиту Трампа до Пекіна нібито прямо сказав американському колезі, що президент Росії може пошкодувати про своє рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Журналісти підкреслили, що раніше голова Китаю ніколи публічно чи приватно не давав подібних оцінок діям Кремля.

Одне з джерел видання, обізнане зі змістом попередніх зустрічей Сі Цзіньпіна з експрезидентом США Джо Байденом, зауважило: попри "відверті та прямі" розмови про війну, лідер КНР завжди уникав особистих оцінок Путіна або самого конфлікту.

Візит Путіна до Китаю

Нагадаємо, згідно з повідомленням ЗМІ, Володимир Путін планує відвідати Китай 20 травня. У Кремлі цей візит називають частиною "рутинних контактів" між Москвою та Пекіном. Диктатор перебуватиме у Китаї лише один день.

Зустріч відбудеться невдовзі після переговорів Сі Цзіньпіна з Дональдом Трампом. Для китайського лідера це вже другий випадок цього року, коли він проводить дипломатичні контакти з Трампом і Путіним майже поспіль.

РБК-Україна також писало, що в межаї майбутнього візиту Путіна до Китаю сторони планують обговорити співпрацю та міжнародні питання, які становлять спільний інтерес для обох країн.

