Мерц обратился к Си с призывом убедить Путина завершить войну в Украине

00:03 20.05.2026 Ср
2 мин
Москва стремится протолкнуть новый газопровод, а Берлин имеет свои надежды
aimg Екатерина Коваль
Мерц обратился к Си с призывом убедить Путина завершить войну в Украине Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с 25-м государственным визитом - всего через четыре дня после отъезда Дональда Трампа. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что Си Цзиньпин повлияет на Путина с целью завершения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого канцлера.

Что сказал Мерц

После переговоров со швейцарским президентом в Берлине Мерц признал, что не ожидает существенных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем.

Однако выразил надежду: "Мы связываем с этим визитом надежду, что президент Си повлияет на Путина, чтобы тот завершил войну в Украине, которую он не может выиграть".

Что будут обсуждать Путин и Си

Переговоры продлятся 19-20 мая. На повестке дня - двусторонние отношения и международные вопросы. Россия стремится продвинуть строительство газопровода "Сила Сибири-2" через Монголию в Китай, что существенно увеличит поставки газа в дополнение к уже действующему "Сила Сибири-1".

Путина сопровождает делегация министров и руководителей государственных и частных компаний.

Что будет после саммита

Аналитики прогнозируют: несмотря на визит Трампа, Пекин продолжит поставлять России компоненты для производства вооружений и поддерживать ее экономику. Взамен Москва будет делиться с КНР опытом боевых действий и противодействия западным системам вооружения.

На фоне визита Путина в Пекин поступают тревожные для Кремля сигналы. В Думе впервые признали, что РФ может не выдержать длительной войны - депутат от КПРФ подчеркнул необходимость скорейшего завершения конфликта. Путин тем временем проводит "зачистку" окружения Шойгу и готовит повышение генерала Лапина, известного своими провалами на поле боя.

Отдельно - Пекин официально опроверг информацию о словах Си о том, что Путин может "пожалеть" о войне. Ранее FT сообщало, что Си во время встречи с Трампом впервые дал оценку действиям Путина в Украине.

