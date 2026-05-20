Мерц обратился к Си с призывом убедить Путина завершить войну в Украине

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с 25-м государственным визитом - всего через четыре дня после отъезда Дональда Трампа. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что Си Цзиньпин повлияет на Путина с целью завершения войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого канцлера.

Что сказал Мерц

После переговоров со швейцарским президентом в Берлине Мерц признал, что не ожидает существенных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем.

Однако выразил надежду: "Мы связываем с этим визитом надежду, что президент Си повлияет на Путина, чтобы тот завершил войну в Украине, которую он не может выиграть".

Что будут обсуждать Путин и Си

Переговоры продлятся 19-20 мая. На повестке дня - двусторонние отношения и международные вопросы. Россия стремится продвинуть строительство газопровода "Сила Сибири-2" через Монголию в Китай, что существенно увеличит поставки газа в дополнение к уже действующему "Сила Сибири-1".

Путина сопровождает делегация министров и руководителей государственных и частных компаний.

Что будет после саммита

Аналитики прогнозируют: несмотря на визит Трампа, Пекин продолжит поставлять России компоненты для производства вооружений и поддерживать ее экономику. Взамен Москва будет делиться с КНР опытом боевых действий и противодействия западным системам вооружения.