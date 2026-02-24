ua en ru
Мерц заявив про несподівані успіхи України на фронті в лютому, - ЗМІ

Німеччина, Вівторок 24 лютого 2026 05:10
Мерц заявив про несподівані успіхи України на фронті в лютому, - ЗМІ Фото: Фрідріх Мерц (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оцінив успіхи українських військ у лютому і наголосив, що оборона країни виявилася більш результативною, ніж часто повідомляють ЗМІ, відзначивши значні територіальні досягнення і вплив війни на російську економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Independent.

Читайте також: "Нацистська пропаганда": Мерц жорстко "пройшовся" по росіянах

Мерц заявив, що в лютому українські сили досягли несподіваних територіальних успіхів, водночас підкресливши, що російська економіка зазнає серйозного тиску через санкції та війну.

За даними військового командування, Україна відновила контроль над 400 кв. км території і повернула вісім населених пунктів.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що південні райони країни було звільнено на площі 300 кв. км у рамках контрнаступу.

Удари по ключовій інфраструктурі Росії

Крім того, Україна завдала удару по стратегічному російському нафтовому об'єкту з використанням безпілотників 23 лютого.

Станція, точне місце розташування якої поки що не розкривається, є частиною нафтопроводу "Дружба", що постачає нафту в країни Східної Європи.

Цей удар стався через кілька годин після того, як Угорщина заблокувала новий пакет санкцій ЄС проти Москви.

Суперечки про постачання нафти

Постачання російської нафти через "Дружбу" в Угорщину і Словаччину було припинено з 27 січня після удару українського безпілотника по обладнанню нафтопроводу на території України.

Незважаючи на це, Словаччина та Угорщина покладають на Київ відповідальність за тривале припинення поставок.

Нагадуємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі практично не бачить перспектив для швидкого завершення війни Росії проти України шляхом переговорів. За його оцінкою, конфлікт, ймовірно, триватиме доти, доки одна зі сторін не виявиться серйозно виснаженою - або у військовому, або в економічному плані.

Зазначимо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Росія навряд чи налаштована на реальні переговори щодо завершення війни проти України, тому міжнародному співтовариству необхідно посилювати тиск на агресора.

