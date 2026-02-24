Мерц заявил о неожиданных успехах Украины на фронте в феврале, — СМИ
Канцлер Германии Фридрих Мерц оценил успехи украинских войск в феврале и подчеркнул, что оборона страны оказалась более результативной, чем часто сообщают СМИ, отметив значительные территориальные достижения и влияние войны на российскую экономику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Independent.
Читайте также: "Нацистская пропаганда": Мерц жестко "прошелся" по россиянам
Мерц заявил, что в феврале украинские силы достигли неожиданных территориальных успехов, одновременно подчеркнув, что российская экономика испытывает серьезное давление из-за санкций и войны.
По данным военного командования, Украина восстановила контроль над 400 кв. км территории и вернула восемь населенных пунктов.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что южные районы страны были освобождены на площади 300 кв. км в рамках контрнаступления.
Удары по ключевой инфраструктуре России
Кроме того, Украина нанесла удар по стратегическому российскому нефтяному объекту с использованием беспилотников 23 февраля.
Станция, точное местоположение которой пока не раскрывается, является частью нефтепровода "Дружба", поставляющего нефть в страны Восточной Европы.
Этот удар произошел через несколько часов после того, как Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против Москвы.
Споры о поставках нефти
Поставки российской нефти через "Дружбу" в Венгрию и Словакию были приостановлены с 27 января после удара украинского беспилотника по оборудованию нефтепровода на территории Украины.
Несмотря на это, Словакия и Венгрия возлагают на Киев ответственность за длительное прекращение поставок.
Напоминаем, чтом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в настоящее время практически не видит перспектив для быстрого завершения войны России против Украины путем переговоров. По его оценке, конфликт, вероятно, будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не окажется серьезно истощена — либо в военном, либо в экономическом плане.
Отметим, что канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Россия вряд ли настроена на реальные переговоры о завершении войны против Украины, поэтому международному сообществу необходимо усиливать давление на агрессора.