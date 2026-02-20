ua en ru
"Нацистська пропаганда": Мерц жорстко "пройшовся" по росіянах

Німеччина, П'ятниця 20 лютого 2026 23:31
UA EN RU
"Нацистська пропаганда": Мерц жорстко "пройшовся" по росіянах Фото: канцлер Німеччини Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв росіян з нацистами, заявивши, що Росія веде "нацистську пропаганду" проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мерца на партійному з'їзді Християнсько-демократичного союзу (ХДС) 20 лютого в Штутгарті, якого цитує Deutsche Welle.

Мерц заявив про беззастережну підтримку українського народу Німеччиною, зазначивши, що Росія вчиняє воєнні злочини проти цивільного населення України.

"Ми ніколи не погодимося з тим, як злочинний російський режим систематично веде війну проти цивільного населення цієї країни, проти літніх людей, жінок і дітей", - заявив він.

Також Мерц порівняв росіян з нацистами, зазначивши, що вони буквально ведуть "нацистську пропаганду" проти України та її народу. Німеччина буде протистояти цьому.

"Все це приправлено майже нестерпною нацистською пропагандою проти українського народу, народу, який як ніхто інший на землі страждав від німецької та російської тиранії", - підкреслив Мерц.

Канцлер додав, що Європі варто навчитися розмовляти з РФ "мовою сили", оскільки історія повторюється.

"Історія вчить нас одному: умиротворення не приносить миру. Воно лише підбадьорює агресора. Той, хто хто сьогодні дотримується наївного пацифізму, сприяє війнам завтрашнього дня", - резюмував він.

Зазначимо, наразі попри активізацію переговорів припинення вогню в Україні залишається малоймовірним найближчим часом. Європейські топпосадовці прогнозують, що бойові дії можуть тривати ще від 1 до 3 років.

При цьому Мерц також не бачить майже жодних шансів на швидке завершення війни Росії проти України шляхом переговорів. На його думку, війна завершиться тільки тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена, або у військовому, або в економічному плані.

