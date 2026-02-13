Переговори не працюють? Мерц пояснив, за яких умов завершиться війна в Україні
Росія, найімовірніше, не налаштована на серйозні переговори про мир з Україною. Тому агресора потрібно "дотиснути".
Про це під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Мерц, коментуючи переговори з Росією, нагадав про те, як "прем'єр-міністр з ЄС" (ідеться про прем'єра Угорщини Віктора Орбана) поїхав до Москви на мирні переговори без мандата і нічого не домігся. Вже через тиждень Україна зазнала однієї з найважчих атак РФ на цивільну інфраструктуру.
"Тому якщо є сенс говорити, ми готові говорити. Але, як ви можете бачити по американській стороні, Росія поки що не готова до серйозних переговорів", - уточнив канцлер.
Він зазначив, що війна в Україні "закінчиться тільки тоді, коли Росія буде принаймні економічно, а можливо і військово, виснажена". На його думку, цей момент уже наближається.
"Росія повинна відмовитися від цієї жахливої війни проти України, і ми повинні зробити все необхідне, щоб довести їх до точки, коли вони не побачать для себе подальших переваг у продовженні цієї жахливої війни", - сказав Мерц.
Переговори України, Росії та США
Нагадаємо, за останній місяць Україна, Росія і США провели два раунди мирних переговорів.
Головним результатом став обмін полоненими між Україною і Росією, який відбувся після 5-місячної паузи.
При цьому завершувати війну Москва поки що не хоче. За інформацією росЗМІ, під час переговорів російські чиновники висунули новий ультиматум - вони хочуть, щоб сторони переговорів визнали Донецьку область російською на юридичному рівні.
Учора, 12 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що він швидше відмовиться від угоди, ніж нав'яже українцям погану.