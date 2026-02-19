Мерц зробив песимістичну заяву щодо завершення війни в Україні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить майже жодних шансів на швидке завершення війни Росії проти України шляхом переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мерца, яку наводить на Spiegel.
Мерц вважає, що війна закінчиться лише тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена, або у військовому, або в економічному плані.
За словами канцлера Німеччини, розумні та гуманітарні аргументи не переконають російського диктатора Володимира Путіна.
Тому, на думку канцлера, метою європейських зусиль є "запобігти продовженню війни з боку Росії у військовому плані та її подальшому фінансуванню в економічному плані".
Мерц сказав, що вважає "практично неможливим" відновлення нормальних відносин з Путіним.
"Коли я дивлюся на цей режим і цей сліпий, лютий терор, у мене мало надії", - заявив він.
Також він вважає, що "російська владна кліка не може обійтися без війни в найближчому майбутньому".
"Вони мусять підтримувати військову машину, бо не мають плану, що робити з сотнями тисяч солдатів, деякі з яких мають серйозні травми, які повертаються з фронту", - наголосив канцлер.
Також Мерц процитував американо-французького історика Астольфа де Кюстіна, який після тривалих подорожей Росією в XIX столітті сказав: "Росія в наш час є найвизначнішою країною для спостерігача, тому що в ній можна знайти як найглибше варварство, так і найвищу цивілізацію".
Канцлер Німеччини наголосив, що це актуально і сьогодні.
"Зараз ми бачимо цю країну в стані найглибшого варварства. Це не зміниться в найближчому майбутньому, і ми мусимо це прийняти", - резюмував він.
Переговори у Женеві
Протягом 17-18 лютого у швейцарській Женеві відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та Росії щодо завершення війни.
Результати цієї зустрічі виявилися неоднозначними.
За словами президента України Володимира Зеленського, обговорення політичного блоку питань було вкрай непростим, хоча у військовому напрямку всі три сторони продемонстрували конструктивний підхід.
Попри певний оптимізм у безпекових питаннях, видання Axios повідомляє, що політична частина переговорів фактично зайшла у глухий кут.
Водночас у Білому домі дають більш позитивну оцінку результатам зустрічі, зазначаючи, що Україні та Росії вдалося досягти "значного прогресу" під час переговорного процесу в Женеві.
