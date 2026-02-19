Мерц зробив песимістичну заяву щодо завершення війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить майже жодних шансів на швидке завершення війни Росії проти України шляхом переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мерца, яку наводить на Spiegel .

Мерц вважає, що війна закінчиться лише тоді, коли одна з двох сторін буде виснажена, або у військовому, або в економічному плані.

За словами канцлера Німеччини, розумні та гуманітарні аргументи не переконають російського диктатора Володимира Путіна.

Тому, на думку канцлера, метою європейських зусиль є "запобігти продовженню війни з боку Росії у військовому плані та її подальшому фінансуванню в економічному плані".

Мерц сказав, що вважає "практично неможливим" відновлення нормальних відносин з Путіним.

"Коли я дивлюся на цей режим і цей сліпий, лютий терор, у мене мало надії", - заявив він.

Також він вважає, що "російська владна кліка не може обійтися без війни в найближчому майбутньому".

"Вони мусять підтримувати військову машину, бо не мають плану, що робити з сотнями тисяч солдатів, деякі з яких мають серйозні травми, які повертаються з фронту", - наголосив канцлер.

Також Мерц процитував американо-французького історика Астольфа де Кюстіна, який після тривалих подорожей Росією в XIX столітті сказав: "Росія в наш час є найвизначнішою країною для спостерігача, тому що в ній можна знайти як найглибше варварство, так і найвищу цивілізацію".

Канцлер Німеччини наголосив, що це актуально і сьогодні.

"Зараз ми бачимо цю країну в стані найглибшого варварства. Це не зміниться в найближчому майбутньому, і ми мусимо це прийняти", - резюмував він.