Мерц зателефонував Трампу через план для України: про що домовилися

Мирний план США: що відомо

Представлений президенту України Володимиру Зеленському, мирний план США складається з 28 пунктів, розроблених спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом. Припускається, що до написання плану причетні росіяни - на це вказують деякі дивні фрази у документі, а більшість пунктів категорично неприйнятні для України.

Серед іншого, план передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння тощо. Російський диктатор Володимир Путін вже прокоментував цей план та загалом схвалив його.

Безпосередньо сам Трамп 21 листопада під час спілкування з пресою заявив, що чекає ухвалення Україною американського мирного плану до Дня подяки в США, який буде 27 листопада. При цьому у випадку відмови США погрожують припинити надання озброєння та розвідувальних даних Києву. Фактично, Україні висунули ультиматум.

При цьому 21 листопада Зеленський обговорив американський "мирний план" з Мерцем та лідерами Великої Британії й Франції. Мерц, прем'єр-міністр Кір Стармер та президент Еммануель Макрон висловили підтримку Україні.