Мерц позвонил Трампу из-за плана для Украины: о чем договорились

Мирный план США: что известно

Представленный президенту Украины Владимиру Зеленскому, мирный план США состоит из 28 пунктов, разработанных спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Предполагается, что к написанию плана причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в документе, а большинство пунктов категорически неприемлемы для Украины.

Среди прочего, план предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и тому подобное. Российский диктатор Владимир Путин уже прокомментировал этот план и в целом одобрил его.

Непосредственно сам Трамп 21 ноября во время общения с прессой заявил, что ждет принятия Украиной американского мирного плана ко Дню благодарения в США, который будет 27 ноября. При этом в случае отказа США угрожают прекратить предоставление вооружения и разведывательных данных Киеву. Фактически, Украине выдвинули ультиматум.

При этом 21 ноября Зеленский обсудил американский "мирный план" с Мерцем и лидерами Великобритании и Франции. Мерц, премьер-министр Кир Стармер и президент Эммануэль Макрон выразили поддержку Украине.