Мерц зателефонував Трампу через план для України: про що домовилися

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент США Дональд Трамп ввечері 21 листопада обговорили мирний план з 28 пунктів, переданий Сполученими Штатами Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bild.