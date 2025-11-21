Мерц зателефонував Трампу через план для України: про що домовилися
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент США Дональд Трамп ввечері 21 листопада обговорили мирний план з 28 пунктів, переданий Сполученими Штатами Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Bild.
Зазначається, що розмова Мерца та Трампа тривала 15 хвилин. До цього Мерц весь день вів переговори з іншими європейськими лідерами, уточнюючи їхню позицію щодо американського "мирного плану", який надає Росії велику кількість переваг.
Мерц говорив з Трампом по телефону зі свого рідного міста Арнсберг у регіоні Зауерланд. Він став першим європейським лідером, який обговорив з Трампом його "мирний план".
"Це була довірлива та конструктивна телефонна розмова... Було узгоджено подальші кроки та консультації. Мерц зараз поінформує європейських партнерів про зміст телефонної розмови", - повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус.
Видання припускає, що європейські країни, а також Японія та Канада використають для координації позиції саміт G20, який стартує у Південній Африці 22 листопада. Трамп цей саміт бойкотує.
Мирний план США: що відомо
Представлений президенту України Володимиру Зеленському, мирний план США складається з 28 пунктів, розроблених спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом. Припускається, що до написання плану причетні росіяни - на це вказують деякі дивні фрази у документі, а більшість пунктів категорично неприйнятні для України.
Серед іншого, план передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння тощо. Російський диктатор Володимир Путін вже прокоментував цей план та загалом схвалив його.
Безпосередньо сам Трамп 21 листопада під час спілкування з пресою заявив, що чекає ухвалення Україною американського мирного плану до Дня подяки в США, який буде 27 листопада. При цьому у випадку відмови США погрожують припинити надання озброєння та розвідувальних даних Києву. Фактично, Україні висунули ультиматум.
При цьому 21 листопада Зеленський обговорив американський "мирний план" з Мерцем та лідерами Великої Британії й Франції. Мерц, прем'єр-міністр Кір Стармер та президент Еммануель Макрон висловили підтримку Україні.