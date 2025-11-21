ua en ru
Мерц позвонил Трампу из-за плана для Украины: о чем договорились

Германия, Пятница 21 ноября 2025 22:04
Мерц позвонил Трампу из-за плана для Украины: о чем договорились Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп вечером 21 ноября обсудили мирный план из 28 пунктов, переданный Соединенными Штатами Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Отмечается, что разговор Мерца и Трампа длился 15 минут. До этого Мерц весь день вел переговоры с другими европейскими лидерами, уточняя их позицию относительно американского "мирного плана", который предоставляет России большое количество преимуществ.

Мерц говорил с Трампом по телефону из своего родного города Арнсберг в регионе Зауэрланд. Он стал первым европейским лидером, который обсудил с Трампом его "мирный план".

"Это был доверительный и конструктивный телефонный разговор... Были согласованы дальнейшие шаги и консультации. Мерц сейчас проинформирует европейских партнеров о содержании телефонного разговора", - сообщил представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус .

Издание предполагает, что европейские страны, а также Япония и Канада используют для координации позиции саммит G20, который стартует в Южной Африке 22 ноября. Трамп этот саммит бойкотирует.

Мирный план США: что известно

Представленный президенту Украины Владимиру Зеленскому, мирный план США состоит из 28 пунктов, разработанных спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Предполагается, что к написанию плана причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в документе, а большинство пунктов категорически неприемлемы для Украины.

Среди прочего, план предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и тому подобное. Российский диктатор Владимир Путин уже прокомментировал этот план и в целом одобрил его.

Непосредственно сам Трамп 21 ноября во время общения с прессой заявил, что ждет принятия Украиной американского мирного плана ко Дню благодарения в США, который будет 27 ноября. При этом в случае отказа США угрожают прекратить предоставление вооружения и разведывательных данных Киеву. Фактически, Украине выдвинули ультиматум.

При этом 21 ноября Зеленский обсудил американский "мирный план" с Мерцем и лидерами Великобритании и Франции. Мерц, премьер-министр Кир Стармер и президент Эммануэль Макрон выразили поддержку Украине.

