Мерц считает, что мирный план для Украины не будет принят до дедлайна Трампа

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вряд ли мирный план США успеют подписать до дедлайна, который установил президент Дональд Трамп - до 27 ноября, когда Соединенные Штаты отмечают "День благодарения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как отметил Мерц, сейчас 23 ноября, тогда как Трамп требует подписания мирного соглашения до 27 ноября. На самом же деле до подписания все еще очень и очень далеко.
"Это не означает, что его полностью невозможно достичь... Но я скептически отношусь к тому, что такой результат возможен, учитывая нынешние разногласия", - сказал он в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге.
Отметим, что президент США Дональд Трамп установил крайний срок для согласования мирного плана до 27 ноября. Он пригрозил прекращением предоставления вооружения и разведывательных данных Украине. В то же время Трамп после резкого демарша со стороны ЕС и даже Конгресса США вынужден был признать, что "предложение не окончательное".
В ответ на план Трампа, который сравнивают с требованием капитуляции для Украины, лидеры ЕС подготовили собственные предложения. Они не предусматривают ограничений для Вооруженных сил и возвращают под контроль Украины стратегические ресурсы и объекты. Также Украина и европейские союзники требуют от США гарантий безопасности, которые по содержанию соответствуют 5 статье НАТО о совместной обороне.
В Женеве 23 ноября проходит обсуждение мирного плана между представителями США, Украины, Британии, Франции и Германии. По данным СМИ, если все пройдет нормально, окончательный вариант будет согласован непосредственно на встрече президента Украины Владимира Зеленского и Трампа.