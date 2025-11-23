Мерц считает, что мирный план для Украины не будет принят до дедлайна Трампа

Как отметил Мерц, сейчас 23 ноября, тогда как Трамп требует подписания мирного соглашения до 27 ноября. На самом же деле до подписания все еще очень и очень далеко.

"Это не означает, что его полностью невозможно достичь... Но я скептически отношусь к тому, что такой результат возможен, учитывая нынешние разногласия", - сказал он в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге.