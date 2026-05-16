Мерц не порадив би своїм дітям жити у США і назвав причини

Свою оцінку навчанню чи роботі у США Мерц висловив перед молодою аудиторією на католицькому з'їзді у Вюрцбурзі, Мерц сказав, що люди занадто схильні думати про стан світу в "режимі катастрофи", і закликав німців бути більш оптимістичними щодо потенціалу власної країни.

"Я твердо переконаний, що у світі є мало країн, які пропонують такі чудові можливості, особливо для молоді, як Німеччина", – сказав він.

Чиновник перелічив основні недоліки Штатів та пояснив, що саме йому не подобається.

"Я б не рекомендував своїм дітям їхати сьогодні до США, здобувати там освіту та працювати там лише тому, що там раптово склався певний соціальний клімат. Сьогодні найосвіченіші люди в Америці мають великі труднощі з пошуком роботи", – сказав Мерц.

На думку агенції, такі слова вчергове підкреслюють напруженість між Вашингтоном часів Трампа та європейськими союзниками. Зокрема, загострення суперечок щодо торгівлі, війни в Україні, а тепер і в Ірані.