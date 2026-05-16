Мерц не порадив би своїм дітям жити у США і назвав причини

Мерц не порадив би своїм дітям жити у США і назвав причини

Канцлер ФРН серед іншого вважає, що зараз у Штатах мало можливостей навіть для високоосвічених людей
Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що радить своїм трьом дітям утриматися від проживання чи навчання в Сполучених Штатах. Лідер ФРН вважає, що зараз у США серед іншого швидкозмінний соціальний клімат.

Свою оцінку навчанню чи роботі у США Мерц висловив перед молодою аудиторією на католицькому з'їзді у Вюрцбурзі, Мерц сказав, що люди занадто схильні думати про стан світу в "режимі катастрофи", і закликав німців бути більш оптимістичними щодо потенціалу власної країни.

"Я твердо переконаний, що у світі є мало країн, які пропонують такі чудові можливості, особливо для молоді, як Німеччина", – сказав він.

Чиновник перелічив основні недоліки Штатів та пояснив, що саме йому не подобається.

"Я б не рекомендував своїм дітям їхати сьогодні до США, здобувати там освіту та працювати там лише тому, що там раптово склався певний соціальний клімат. Сьогодні найосвіченіші люди в Америці мають великі труднощі з пошуком роботи", – сказав Мерц.

На думку агенції, такі слова вчергове підкреслюють напруженість між Вашингтоном часів Трампа та європейськими союзниками. Зокрема, загострення суперечок щодо торгівлі, війни в Україні, а тепер і в Ірані.

Що передувало гострій заяві Мерца

Лідери Німеччини та Штатів давно обмінюються "люб'язностями". Наприклад, нещодавно Трамп розкритикував канцлера за втручання в питання Ірану, та порадив зосередитися на завершенні війни в Україні.

А Фрідріх Мерц відкрито висловлювався про те, що США зазнають "приниження" на переговорах з Іраном, підкреслюючи, що адміністрація США намагається досягти припинення війни, проте робить це через поступки.

Попри це, напередодні Мерц та Трамп провели розмову та обговорили як Іран, так і Україну. Мерц охарактеризував підсумки бесіди як єдині підходи сторін до поточних викликів.

