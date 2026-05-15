Мерц провів розмову з Трампом на тлі розбіжностей щодо Ірану

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив про телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили ситуацію навколо Ірану, війну в Україні та питання безпеки в рамках НАТО.

За словами канцлера Німеччини, під час розмови було зафіксовано узгоджену позицію щодо ключових питань міжнародної безпеки.

Він також наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці та недопущення розробки Тегераном ядерної зброї.

За словами канцлера ФРН, діалог був присвячений ключовим міжнародним питанням, включно із ситуацією на Близькому Сході, війною в Україні та питаннями трансатлантичного співробітництва.

Як зазначив Фрідріх Мерц, він провів телефонні переговори з Дональдом Трампом у п'ятницю, 15 травня.

