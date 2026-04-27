Мерц заявив, що Трамп "принижений" на переговорах з Іраном

США зазнають "приниження" з боку керівництва Ірану, тоді як американський президент Дональд Трамп намагається домовитися про припинення війни.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Німецький політик зазначив, що не бачить, "який стратегічний вихід зараз обирають американці". Він додав, що переговорники з Тегерана діють "дуже вміло - або, точніше, дуже вміло не ведуть переговори".

Результатом цього, наголосив Мерц, є те, що "ціла нація зазнає приниження" з боку іранського керівництва.

Крім того, він нагадав, що висловив свій скептицизм безпосередньо Трампу під час двох розмов.

"Якби я знав, що це триватиме п’ять чи шість тижнів і ситуація буде погіршуватися, я б висловив йому свою думку ще рішучіше", - підкреслив канцлер Німеччини.

Проблемою є припинення конфлікту

За його словами, урок, винесений із попередніх воєн, зокрема з очолюваних США кампаній в Афганістані та Іраку, полягає в тому, що проблемою є припинення таких конфліктів

"У цьому плані я сподіваюся, що це закінчиться якомога швидше", - наголосив Мерц.

Водночас він визнав, що не бачив близьких перспектив завершення конфлікту, оскільки Іран виявився сильнішим, ніж очікували його супротивники, а США не мають переконливої стратегії переговорів. Мерц додав, що ця війна відчутно позначається на Німеччині.

"Ця війна проти Ірану має прямий вплив на наші економічні показники, тому її необхідно якнайшвидше завершити", - зазначив він.