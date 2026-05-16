Мерц не посоветовал бы своим детям жить в США и назвал причины

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что советует своим трем детям воздержаться от проживания или обучения в Соединенных Штатах. Лидер ФРГ считает, что сейчас в США среди прочего быстро меняющийся социальный климат.
Свою оценку учебе или работе в США Мерц высказал перед молодой аудиторией на католическом съезде в Вюрцбурге, Мерц сказал, что люди слишком склонны думать о состоянии мира в "режиме катастрофы", и призвал немцев быть более оптимистичными относительно потенциала собственной страны.
"Я твердо убежден, что в мире есть мало стран, которые предлагают такие замечательные возможности, особенно для молодежи, как Германия", - сказал он.
Чиновник перечислил основные недостатки Штатов и объяснил, что именно ему не нравится.
"Я бы не рекомендовал своим детям ехать сегодня в США, получать там образование и работать там только потому, что там внезапно сложился определенный социальный климат. Сегодня самые образованные люди в Америке имеют большие трудности с поиском работы", - сказал Мерц.
По мнению агентства, такие слова в очередной раз подчеркивают напряженность между Вашингтоном времен Трампа и европейскими союзниками. В частности, обострение споров по торговле, войны в Украине, а теперь и в Иране.
Лидеры Германии и Штатов давно обмениваются "любезностями". Например, недавно Трамп раскритиковал канцлера за вмешательство в вопрос Ирана, и посоветовал сосредоточиться на завершении войны в Украине.
А Фридрих Мерц открыто высказывался о том, что США подвергаются "унижению" на переговорах с Ираном, подчеркивая, что администрация США пытается достичь прекращения войны, однако делает это через уступки.
Несмотря на это, накануне Мерц и Трамп провели разговор и обсудили как Иран, так и Украину. Мерц охарактеризовал итоги беседы как единые подходы сторон к текущим вызовам.