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Мерц після переговорів із Трампом заявив про перший шанс на мир в Україні

08:49 17.06.2026 Ср
2 хв
Канцлер заявив про чіткий сигнал
aimg Ірина Глухова
Мерц після переговорів із Трампом заявив про перший шанс на мир в Україні Фото: Фрідріх Мерц та Дональд Трамп (Getty Images)
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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц побачив появу "першого шансу на мир" між Росією та Україною після того, як лідери G7 і президент США Дональд Трамп узгодили подальші кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "20 Minuten".

Що сказав Мерц

Канцлер розповів, що європейські лідери та президент США Дональд Трамп обговорили подальші кроки щодо завершення війни в Україні.

За його словами, сторони погодилися продовжувати підтримку України та одночасно посилювати тиск на Росію.

Мерц також висловив переконання, що співпраця між Європою та США у мирному процесі надалі буде ще тіснішою.

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Позиція Трампа

Окремо канцлер відзначив позицію президента США щодо війни.

“Те, що дає нам усім підстави для впевненості, - це слова президента Трампа: Росія має припинити цю війну. І я вважаю, що це чіткий сигнал”, - заявив Мерц.

Тиск на РФ

За словами канцлера, під час обговорень також порушували питання можливих нових санкцій проти Росії та подальших кроків для примушення Москви до переговорів.

Мерц вважає, що Росія не зможе досягти перемоги військовим шляхом, а економічний тиск і санкції створюють умови для можливого миру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Франції провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що разом із Зеленським звернувся до американського лідера із закликом підтримати зусилля щодо переговорного процесу між Україною та Росією.

Крім того, Трамп натякнув, що США можуть відновити санкції проти російської нафти, які були припинені під час війни з Іраном.

Також Зеленський анонсував нову зустріч із Трампом на 17 червня.

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Сполучені Штати Америки G7 Фрідріх Мерц Війна в Україні
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