Зеленський анонсував нову зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп завтра, 17 червня, можуть провести ще одну зустріч.

Як повідомляє РБК-Україна , про це голова української держави заявив у коментарі для " Суспільного ".

За словами президента, українська делегація зустрічатиметься з американською делегацією протягом доби.

Також необхідно провести велику кількість важливих технічних зустрічей, зокрема з британцями.

"Я думаю, завтра ще зустрінемося з президентом окремо", - додав він.

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті "Великої сімки", який проходить у Франції.

За його словами, лідери країн G7 єдині в тому, що Росія не перемагає у війні проти України та втрачає велику кількість людей.

На полях саміту глава української держави зустрівся із президентом США Дональдом Трампом.