Мерц после переговоров с Трампом заявил о первом шансе на мир в Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц увидел появление "первого шанса на мир" между Россией и Украиной после того, как лидеры "Группы семи" и президент США Дональд Трамп согласовали дальнейшие шаги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «20 Minuten».
Что сказал Мерц
Канцлер рассказал, что европейские лидеры и президент США Дональд Трамп обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны в Украине.
По его словам, стороны договорились продолжать поддержку Украины и одновременно усиливать давление на Россию.
Мерц также выразил убеждение, что сотрудничество между Европой и США в мирном процессе в дальнейшем станет еще более тесным.
Позиция Трампа
Отдельно канцлер отметил позицию президента США по поводу войны.
"То, что дает нам всем основания для уверенности, - это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал", - заявил Мерц.
Давление на РФ
По словам канцлера, в ходе обсуждений также поднимался вопрос о возможных новых санкциях против России и дальнейших шагах, направленных на то, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.
Мерц считает, что Россия не сможет добиться победы военным путем, а экономическое давление и санкции создают условия для возможного мира.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах саммита G7 во Франции провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что вместе с Зеленским обратился к американскому лидеру с призывом поддержать усилия по переговорному процессу между Украиной и Россией.
Кроме того, Трамп намекнул, что США могут возобновить санкции против российской нефти, которые были приостановлены во время войны с Ираном.
Также Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом на 17 июня.