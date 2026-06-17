Мерц после переговоров с Трампом заявил о первом шансе на мир в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц увидел появление "первого шанса на мир" между Россией и Украиной после того, как лидеры "Группы семи" и президент США Дональд Трамп согласовали дальнейшие шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на « 20 Minuten ».

Что сказал Мерц

Канцлер рассказал, что европейские лидеры и президент США Дональд Трамп обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны в Украине.

По его словам, стороны договорились продолжать поддержку Украины и одновременно усиливать давление на Россию.

Мерц также выразил убеждение, что сотрудничество между Европой и США в мирном процессе в дальнейшем станет еще более тесным.

Позиция Трампа

Отдельно канцлер отметил позицию президента США по поводу войны.

"То, что дает нам всем основания для уверенности, - это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал", - заявил Мерц.

Давление на РФ

По словам канцлера, в ходе обсуждений также поднимался вопрос о возможных новых санкциях против России и дальнейших шагах, направленных на то, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

Мерц считает, что Россия не сможет добиться победы военным путем, а экономическое давление и санкции создают условия для возможного мира.