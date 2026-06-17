ua en ru
Ср, 17 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Мерц после переговоров с Трампом заявил о первом шансе на мир в Украине

08:49 17.06.2026 Ср
2 мин
Канцлер заявил о четком сигнале
aimg Ирина Глухова
Мерц после переговоров с Трампом заявил о первом шансе на мир в Украине Фото: Фридрих Мерц и Дональд Трамп (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Канцлер Германии Фридрих Мерц увидел появление "первого шанса на мир" между Россией и Украиной после того, как лидеры "Группы семи" и президент США Дональд Трамп согласовали дальнейшие шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «20 Minuten».

Что сказал Мерц

Канцлер рассказал, что европейские лидеры и президент США Дональд Трамп обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны в Украине.

По его словам, стороны договорились продолжать поддержку Украины и одновременно усиливать давление на Россию.

Мерц также выразил убеждение, что сотрудничество между Европой и США в мирном процессе в дальнейшем станет еще более тесным.

Читайте также: Окно для дипломатии по Украине может открыться впервые, - Мерц

Позиция Трампа

Отдельно канцлер отметил позицию президента США по поводу войны.

"То, что дает нам всем основания для уверенности, - это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал", - заявил Мерц.

Давление на РФ

По словам канцлера, в ходе обсуждений также поднимался вопрос о возможных новых санкциях против России и дальнейших шагах, направленных на то, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

Мерц считает, что Россия не сможет добиться победы военным путем, а экономическое давление и санкции создают условия для возможного мира.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах саммита G7 во Франции провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что вместе с Зеленским обратился к американскому лидеру с призывом поддержать усилия по переговорному процессу между Украиной и Россией.

Кроме того, Трамп намекнул, что США могут возобновить санкции против российской нефти, которые были приостановлены во время войны с Ираном.

Также Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом на 17 июня.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки G7 Фридрих Мерц Война в Украине
Новости
Мерц после переговоров с Трампом заявил о первом шансе на мир в Украине
Мерц после переговоров с Трампом заявил о первом шансе на мир в Украине
Аналитика
Без защиты и выплат? Что Европа готовит для украинских беженцев и когда будут изменения
Виктор Олифиров, Роман Кот Без защиты и выплат? Что Европа готовит для украинских беженцев и когда будут изменения