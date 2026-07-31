Зеленський назвав втрати України та Росії у війні
Втрати армії Росії у війні значно вищі, ніж втрати Сил оборони України. Попри це, точні цифри досі невідомі.
Про це заявив український лідер Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Американський журналіст поцікавився в глави держави, чи знає він орієнтовні втрати російських окупаційних військ за понад чотири роки повномасштабної війни.
"Так. Отже, їхні втрати - 1 мільйон 600 тисяч загалом, із них близько 700 тисяч - загиблі. Приблизно", - відповів Зеленський.
Після цього журналіст запитав, чи може президент України назвати втрати Сил оборони.
За словами Зеленського, це дуже важко зробити.
"Вибачте, чесно кажучи, я не хочу бути надто відвертим у цьому питанні, тому що росіяни зрозуміють, що відбувається з нашою армією. У нас близько 50 тисяч загиблих військових, а також близько 400 тисяч поранених", - пояснив український лідер.
Фактично Зеленський підтвердив, що втрати Росії загиблими приблизно у 14 разів вищі, ніж в України.
Він також зауважив, що є дуже велика кількість зниклих безвісти.
До речі, нещодавно Зеленський оголосив, що Генштаб ЗСУ готує низку системних змін на фронті.
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