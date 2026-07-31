Зеленський назвав втрати України та Росії у війні

Втрати армії Росії у війні значно вищі, ніж втрати Сил оборони України. Попри це, точні цифри досі невідомі.

Про це заявив український лідер Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Американський журналіст поцікавився в глави держави, чи знає він орієнтовні втрати російських окупаційних військ за понад чотири роки повномасштабної війни.

"Так. Отже, їхні втрати - 1 мільйон 600 тисяч загалом, із них близько 700 тисяч - загиблі. Приблизно", - відповів Зеленський.

Після цього журналіст запитав, чи може президент України назвати втрати Сил оборони.

За словами Зеленського, це дуже важко зробити.

"Вибачте, чесно кажучи, я не хочу бути надто відвертим у цьому питанні, тому що росіяни зрозуміють, що відбувається з нашою армією. У нас близько 50 тисяч загиблих військових, а також близько 400 тисяч поранених", - пояснив український лідер.

Фактично Зеленський підтвердив, що втрати Росії загиблими приблизно у 14 разів вищі, ніж в України.

Він також зауважив, що є дуже велика кількість зниклих безвісти.