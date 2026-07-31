ua en ru
Пт, 31 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський назвав втрати України та Росії у війні

11:14 31.07.2026 Пт
2 хв
Президент розкрив неочікувані подробиці
aimg Юлія Капітонова
Зеленський назвав втрати України та Росії у війні Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Втрати армії Росії у війні значно вищі, ніж втрати Сил оборони України. Попри це, точні цифри досі невідомі.

Про це заявив український лідер Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Американський журналіст поцікавився в глави держави, чи знає він орієнтовні втрати російських окупаційних військ за понад чотири роки повномасштабної війни.

"Так. Отже, їхні втрати - 1 мільйон 600 тисяч загалом, із них близько 700 тисяч - загиблі. Приблизно", - відповів Зеленський.

Після цього журналіст запитав, чи може президент України назвати втрати Сил оборони.

За словами Зеленського, це дуже важко зробити.

"Вибачте, чесно кажучи, я не хочу бути надто відвертим у цьому питанні, тому що росіяни зрозуміють, що відбувається з нашою армією. У нас близько 50 тисяч загиблих військових, а також близько 400 тисяч поранених", - пояснив український лідер.

Фактично Зеленський підтвердив, що втрати Росії загиблими приблизно у 14 разів вищі, ніж в України.

Він також зауважив, що є дуже велика кількість зниклих безвісти.

До речі, нещодавно Зеленський оголосив, що Генштаб ЗСУ готує низку системних змін на фронті.

Також ми писали, чому Трамп різко змінив своє ставлення до українського лідера та хто цьому посприяв.

Окрім того, стало відомо, чи планує Зеленський повертати Федорова в Міноборони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Збройні сили України Війська РФ Війна Росії проти України
Новини
У Львові зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ
У Львові зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ
Аналітика
Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись