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Вікно для дипломатії щодо України може відкритися вперше, - Мерц

18:08 15.06.2026 Пн
2 хв
Канцлер Німеччини хоче обговорити свій прогноз із головним посередником між Україною та Росією
aimg Іван Носальський
Вікно для дипломатії щодо України може відкритися вперше, - Мерц Фото: президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прогнозує можливість започаткування діалогу з метою припинення війни Росії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, його заяву наводить The Guardian.

Напередодні саміту "Великої сімки" (G7) Мерц заявив, що "вперше може відкритися вікно для дипломатії" у питанні припинення вогню між Росією та Україною.

Він зазначив, що хотів би обговорити цю тему з президентом США Дональдом Трампом, який також братиме участь у саміті G7 у місті Евіан-ле-Блен у Франції 15-17 червня.

Що відбувається на фронті

Варто зауважити, що останнім часом українські позиції на лінії бойового зіткнення посилилися. За словами президента України Володимира Зеленського, щомісяця Росія втрачає вбитими та пораненими близько 30 тисяч солдатів.

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При цьому нещодавно Зеленський написав російському диктатору Володимиру Путіну листа, в якому запропонував організувати зустріч для обговорення завершення війни.

У відповідь глава Кремля сказав, що зараз нібито "не бачить сенсу" у зустрічі на рівні лідерів.

Як "аргумент" він вкотре згадав про нібито удар українських захисників по гуртожитку коледжу в Старобільську Луганської області.

За інформацією джерела РБК-Україна, Україна деякий час тому запропонувала Росії організувати зустріч на рівні лідерів під час саміту G7. У відповідь у Москві вкотре заявили, що Зеленський може приїхати до Москви, якщо він хоче зустрічі.

Більше того, росіяни завдали по Україні масованого удару. Як повідомив співрозмовник РБК-Україна, у Києві вважають, що це було певною мірою відповіддю на пропозицію про зустріч.

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