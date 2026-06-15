Вікно для дипломатії щодо України може відкритися вперше, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прогнозує можливість започаткування діалогу з метою припинення війни Росії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна , його заяву наводить The Guardian .

Напередодні саміту "Великої сімки" (G7) Мерц заявив, що "вперше може відкритися вікно для дипломатії" у питанні припинення вогню між Росією та Україною.

Він зазначив, що хотів би обговорити цю тему з президентом США Дональдом Трампом, який також братиме участь у саміті G7 у місті Евіан-ле-Блен у Франції 15-17 червня.

Що відбувається на фронті

Варто зауважити, що останнім часом українські позиції на лінії бойового зіткнення посилилися. За словами президента України Володимира Зеленського, щомісяця Росія втрачає вбитими та пораненими близько 30 тисяч солдатів.

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При цьому нещодавно Зеленський написав російському диктатору Володимиру Путіну листа, в якому запропонував організувати зустріч для обговорення завершення війни.

У відповідь глава Кремля сказав, що зараз нібито "не бачить сенсу" у зустрічі на рівні лідерів.

Як "аргумент" він вкотре згадав про нібито удар українських захисників по гуртожитку коледжу в Старобільську Луганської області.