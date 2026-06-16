Трамп натякнув, що відновить санкції проти російської нафти

США можуть відновити дію нафтових санкцій проти Росії вже незабаром, оскільки ситуація з постачанням цієї сировини покращується.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Американського лідера запитали, чи можуть США посилити антиросійські санкції.

"Що ж, незабаром ми зможемо це зробити, тому що зараз нафта постачається. Ми зняли санкції, тому що, очевидно, не хочемо перешкоджати постачанню нафти. Тому незабаром... у якийсь момент ми будемо в змозі це зробити", - зазначив він.

Але, коли саме США скасують послаблення антиросійських санкцій, президент не уточнив.

Фото: Трамп допустив поновлення санкцій проти РФ (РБК-Україна)

Пом'якшення санкцій проти РФ

Нагадаємо, у березні США фактично призупинили дію частини санкцій проти Росії. Йшлося про те, що було дозволено експорт вже завантаженої російської нафти та нафтопродуктів.

Вашингтон виправдовував такий крок тим, що через війну проти Ірану Ормузька протока була заблокована, що значно ускладнило ситуацію з постачанням нафти з країн Близького Сходу. Ціни на «чорне золото» стрімко зросли.

Спочатку винятки з санкцій мали діяти лише 30 днів, але американська влада продовжувала їх уже кілька разів. Про таку послугу США просили кілька країн.