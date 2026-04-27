Мерц назвав "нереалістичним" вступ України до ЄС навіть до 2028 року

17:35 27.04.2026 Пн
2 хв
Перед набуттям членства Україна має відповідати суворим критеріям
aimg Валерій Ульяненко
Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)

Ідея вступу України до ЄС до 1 січня 2027 року, яку озвучив президент Володимир Зеленський, не спрацює. Нереалістичним є вступ навіть до 2028 року.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Зеленський висунув ідею вступу до ЄС 1 січня 2027 року. Це не спрацює. Навіть 1 січня 2028 року - це нереалістично", - зазначив він.

При цьому канцлер Німеччини застеріг від надмірних сподівань на швидкий вступ, зазначивши, що Україна не може приєднатися до блоку під час війни.

За словами Мерца, спочатку країна має відповідати суворим критеріям, зокрема щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв про те, що українська влада зробить усе, щоб країна була готова до вступу в Євросоюз до 2027 року. Київ закликав Брюссель визначити 1 січня 2027 року як дату вступу України до ЄС.

Водночас єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до ЄС у 2027 році є неможливим. За її словами, процес членства залежить від двох конкретних речей - досягнення миру та проведення реформ.

Крім того, уряди деяких європейських країн не підтримують активне обговорення та пришвидшення вступу нових членів, зокрема України. Серед таких держав - Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія.

Зазначимо, нещодавно Німеччина та Франція запропонували формат "полегшеного" членства для України. Він передбачає надання певних "символічних пільг" та положення про взаємну оборону, але не дає Києву права голосу.

РБК-Україна такожє писало, що Фрідріх Мерц заявив, що Україні, можливо, доведеться змиритися із втратою територій на шляху до ЄС. За його словами, це може бути частиною мирної угоди між Києвом та Москвою.

