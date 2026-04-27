Мерц допустив, що Україні доведеться змиритися із втратою територій на шляху до ЄС

Києву в майбутній мирній угоді із Москвою, можливо, доведеться змиритися із втратою територій. Такі поступки пов'язуються з перспективами вступу України до ЄС.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"У якийсь момент Україна підпише угоду про припинення вогню; у якийсь момент, сподіваємося, мирний договір з Росією. Тоді може статися так, що частина території України більше не буде українською", - зазначив він.

Німецький канцлер зауважив, що президенту України Володимиру Зеленському, якщо він хоче донести це до свого народу і заручитися його підтримкою, потрібно провести референдум.

Водночас Мерц застеріг від надмірних сподівань на швидкий вступ, зазначивши, що Київ не може приєднатися до блоку під час війни. Крім того, Україна, за його словами, спочатку має відповідати суворим критеріям, зокрема щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

"Зеленський висунув ідею вступу до ЄС 1 січня 2027 року. Це не спрацює. Навіть 1 січня 2028 року - це нереалістично", - переконаний Мерц.

Канцлер Німеччини запропонував проміжні кроки, такі як надання Україні статусу спостерігача в інституціях ЄС. За його словами, це отримало широку підтримку серед європейських лідерів на саміті на Кіпрі.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, нещодавно Німеччина та Франція запропонували формат "полегшеного" членства для України. Він передбачає надання певних "символічних пільг" та положення про взаємну оборону, але не дає Києву права голосу.