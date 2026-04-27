Мерц допустив, що Україні доведеться змиритися із втратою територій на шляху до ЄС

16:38 27.04.2026 Пн
2 хв
Канцлер Німеччини також висловився про терміни вступу
aimg Валерій Ульяненко
Мерц допустив, що Україні доведеться змиритися із втратою територій на шляху до ЄС Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)

Києву в майбутній мирній угоді із Москвою, можливо, доведеться змиритися із втратою територій. Такі поступки пов'язуються з перспективами вступу України до ЄС.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Україна стане "новим економічним тигром" Європи через 20-25 років, - єврокомісар

"У якийсь момент Україна підпише угоду про припинення вогню; у якийсь момент, сподіваємося, мирний договір з Росією. Тоді може статися так, що частина території України більше не буде українською", - зазначив він.

Німецький канцлер зауважив, що президенту України Володимиру Зеленському, якщо він хоче донести це до свого народу і заручитися його підтримкою, потрібно провести референдум.

Водночас Мерц застеріг від надмірних сподівань на швидкий вступ, зазначивши, що Київ не може приєднатися до блоку під час війни. Крім того, Україна, за його словами, спочатку має відповідати суворим критеріям, зокрема щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

"Зеленський висунув ідею вступу до ЄС 1 січня 2027 року. Це не спрацює. Навіть 1 січня 2028 року - це нереалістично", - переконаний Мерц.

Канцлер Німеччини запропонував проміжні кроки, такі як надання Україні статусу спостерігача в інституціях ЄС. За його словами, це отримало широку підтримку серед європейських лідерів на саміті на Кіпрі.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, нещодавно Німеччина та Франція запропонували формат "полегшеного" членства для України. Він передбачає надання певних "символічних пільг" та положення про взаємну оборону, але не дає Києву права голосу.

У відповідь голова МЗС України Андрій Сибіга різко відкинув можливість поетапного членства і наголосив, що Україна швидко виконує всі вимоги для повноцінної інтеграції.

Водночас віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що Україна готова тимчасово поступитися певними економічними пільгами в ЄС. За його словами, такий крок допоможе прискорити вступ і згладити суперечки із сусідніми країнами.

Більше по темі:
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО