Мерц назвал "нереалистичным" вступление Украины в ЕС даже до 2028 года
Идея вступления Украины в ЕС до 1 января 2027 года, которую озвучил президент Владимир Зеленский, не сработает. Нереалистичным является вступление даже до 2028 года.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Зеленский выдвинул идею вступления в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года - это нереалистично", - отметил он.
При этом канцлер Германии предостерег от чрезмерных надежд на быстрое вступление, отметив, что Украина не может присоединиться к блоку во время войны.
По словам Мерца, сначала страна должна соответствовать строгим критериям, в частности относительно верховенства права и борьбы с коррупцией.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что украинская власть сделает все, чтобы страна была готова к вступлению в Евросоюз до 2027 года. Киев призвал Брюссель определить 1 января 2027 года как дату вступления Украины в ЕС.
В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС в 2027 году невозможно. По ее словам, процесс членства зависит от двух конкретных вещей - достижения мира и проведения реформ.
Кроме того, правительства некоторых европейских стран не поддерживают активное обсуждение и ускорение вступления новых членов, в частности Украины. Среди таких государств - Франция, Германия, Нидерланды и Италия.
Отметим, недавно Германия и Франция предложили формат "облегченного" членства для Украины. Он предусматривает предоставление определенных "символических льгот" и положения о взаимной обороне, но не дает Киеву права голоса.
РБК-Украина также писало, что Фридрих Мерц заявил, что Украине, возможно, придется смириться с потерей территорий на пути в ЕС. По его словам, это может быть частью мирного соглашения между Киевом и Москвой.