Мерц назвал "нереалистичным" вступление Украины в ЕС даже до 2028 года

Идея вступления Украины в ЕС до 1 января 2027 года, которую озвучил президент Владимир Зеленский, не сработает. Нереалистичным является вступление даже до 2028 года.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Зеленский выдвинул идею вступления в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года - это нереалистично", - отметил он.

При этом канцлер Германии предостерег от чрезмерных надежд на быстрое вступление, отметив, что Украина не может присоединиться к блоку во время войны.

По словам Мерца, сначала страна должна соответствовать строгим критериям, в частности относительно верховенства права и борьбы с коррупцией.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял о том, что украинская власть сделает все, чтобы страна была готова к вступлению в Евросоюз до 2027 года. Киев призвал Брюссель определить 1 января 2027 года как дату вступления Украины в ЕС.

В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС в 2027 году невозможно. По ее словам, процесс членства зависит от двух конкретных вещей - достижения мира и проведения реформ.

Кроме того, правительства некоторых европейских стран не поддерживают активное обсуждение и ускорение вступления новых членов, в частности Украины. Среди таких государств - Франция, Германия, Нидерланды и Италия.