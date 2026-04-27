Україна стане "новим економічним тигром" Європи через 20-25 років, - єврокомісар

Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Україна здатна в перспективі 20-25 років створити сильну економіку і перетворитися на одного з лідерів європейського зростання.

Прогноз економічного розвитку

Україна має потенціал для стрімкого економічного розвитку і може посісти помітне місце серед європейських економік.

За словами єврокомісара, на формування стійкої та потужної системи знадобиться від двох до двох з половиною десятиліть.

"Україні потрібно 20-25 років, щоб побудувати потужну економіку і стати "новим економічним тигром" Європи", - зазначив Кубілюс.

Такий сценарій можливий за умови успішного руху країни європейським шляхом.

Роль інтеграції в ЄС

Ключовим фактором майбутнього процвітання він назвав інтеграцію України до Європейського Союзу.

Кубілюс наголосив, що побоювання окремих європейських країн щодо можливої конкуренції з боку української економіки, зокрема в аграрній сфері, не є новими.

Подібні дискусії вже виникали під час підготовки Польщі та країн Балтії до вступу в ЄС.

Досвід країн Балтії

Єврокомісар зазначив, що попри сумніви, розширення ЄС тоді принесло значні переваги.

Як приклад він навів Литву, яка після вступу до Євросоюзу змогла домогтися відчутного економічного зростання і зміцнення своїх позицій.

"Процвітання України життєво важливе для сталого миру на всьому європейському континенті", - зазначив Кубілюс.

Можливий вплив на Росію

На думку представника Єврокомісії, успіх України може мати ширший ефект. Він вважає, що позитивні зміни здатні вплинути і на сусідні країни.

"Успіх України може надихнути пересічних росіян вимагати повернення до нормального життя", - додав він.