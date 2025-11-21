Мерц у найближчі години обговорить з Трампом та Зеленським мирний план, - Bild

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні, 21 листопада, скасував низку зустрічей, щоб обговорити з президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом новий мирний план.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, Мерц раптово скасував низку зустрічей, щоб провести "внутрішні консультації та заплановані телефонні переговори щодо ситуації в Україні". Також повідомляється, що канцлер Німеччини попросив голову Федеральної канцелярії Торстена Фрая замінити його на одному із заходів. Мерц проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Про зміст телефонних розмов буде повідомлено "тільки за погодженням із співрозмовниками". За даними Bild, йтиметься про 28-пунктний мирний план Трампа, який вимагає від України серйозних поступок.