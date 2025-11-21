ua en ru
Мерц у найближчі години обговорить з Трампом та Зеленським мирний план, - Bild

П'ятниця 21 листопада 2025 13:28
UA EN RU
Мерц у найближчі години обговорить з Трампом та Зеленським мирний план, - Bild Фото: Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні, 21 листопада, скасував низку зустрічей, щоб обговорити з президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом новий мирний план.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, Мерц раптово скасував низку зустрічей, щоб провести "внутрішні консультації та заплановані телефонні переговори щодо ситуації в Україні".

Також повідомляється, що канцлер Німеччини попросив голову Федеральної канцелярії Торстена Фрая замінити його на одному із заходів.

Мерц проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Про зміст телефонних розмов буде повідомлено "тільки за погодженням із співрозмовниками".

За даними Bild, йтиметься про 28-пунктний мирний план Трампа, який вимагає від України серйозних поступок.

Що відомо про "мирний план" США

Протягом останнього місяця спецпредставник президента США Стів Віткофф і держсекретар Марко Рубіо працювали над мирним планом щодо України, обговорюючи його з російською стороною.

Вчора стало відомо, що президент Володимир Зеленський ознайомився з пропозиціями, провівши переговори з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом.

За даними ЗМІ, документ має 28 пунктів. Білий дім не підтверджує і не розкриває цих пунктів, але заявляє, що план підтримує президент Дональд Трамп і вважає його прийнятним для обох сторін.

Європейські лідери вже назвали план Трампа "капітуляцією України" через відсутність реальних поступок Росії і готують свій варіант щодо кроків для врегулювання російсько-української війни.

Більше про "мирний план США", його деталі, а також "агресивний графік" – у матеріалі РБК-Україна.

