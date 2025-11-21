Мерц в ближайшие часы обсудит с Трампом и Зеленским мирный план, - Bild

Канцлер Германии Фридрих Мерц сегодня, 21 ноября, отменил ряд встреч, чтобы обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом новый мирный план.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По данным Bild, речь пойдет о 28-пунктном мирном плане Трампа, который требует от Украины серьезных уступок.

Мерц проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. О содержании телефонных разговоров будет сообщено "только по согласованию с собеседниками".

Также сообщается, что канцлер Германии попросил главу Федеральной канцелярии Торстена Фрая заменить его на одном из мероприятий.

По данным издания, Мерц внезапно отменил ряд встреч, чтобы провести "внутренние консультации и запланированные телефонные переговоры по ситуации в Украине".

Что известно о "мирном плане" США

В течение последнего месяца спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио работали над мирным планом по Украине, обсуждая его с российской стороной.

Вчера стало известно, что президент Владимир Зеленский ознакомился с предложениями, проведя переговоры с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом.

По данным СМИ, документ имеет 28 пунктов. Белый дом не подтверждает и не раскрывает этих пунктов, но заявляет, что план поддерживает президент Дональд Трамп и считает его приемлемым для обеих сторон.

Европейские лидеры уже назвали план Трампа "капитуляцией Украины" из-за отсутствия реальных уступок России и готовят свой вариант относительно шагов для урегулирования российско-украинской войны.

