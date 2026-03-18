Мерц закликав ЄС виділити 90 млрд євро для України, ігноруючи вето Орбана

20:36 18.03.2026 Ср
У Німеччині вважають, що Євросоюз має діяти швидко попри розбіжності
фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європейський Союз терміново розблокувати фінансову допомогу Україні на 90 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Читайте також: Я не підривав "Дружбу": Зеленський назвав строки ремонту нафтопроводу

Мерц наголосив, що блокування рішень окремими країнами не має впливати на політику ЄС.

"Ми не повинні зважати навіть на одну-єдину країну Європейського Союзу, яка зараз із внутрішньополітичних причин і через виборчу кампанію, що там ведеться, створює цю блокаду в Європі", - заявив він під час виступу в Бундестазі 18 березня.

Ймовірно, канцлер Німеччини говорив про Угорщину, яка погрожує заблокувати як виділення коштів Україні, так і новий пакет санкцій проти Росії.

Водночас Мерц підкреслив, що Європа разом зі США має посилювати тиск на Москву.

Нагадаємо, лідери ЄС погодили надання Україні кредиту ще у грудні 2025 року. Кошти мають покрити потреби України до 2027 року, однак для початку виплат необхідне остаточне рішення Європейської Ради.

Зокрема, Угорщина та Словаччина гальмують процес. Будапешт пов’язує свою позицію із ситуацією навколо нафтопроводу "Дружба".

Через цю позицію Будапешта Україна ризикує залишитися без фінансування вже навесні.

Кешбек на пальне в Україні запрацює вже з 20 березня: які АЗС у списку
