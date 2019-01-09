ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Меркель и Путин обсудили создание сирийского конституционного комитета

Новости » Политика    09.01.2019 - 21:30
Меркель и Путин обсудили создание сирийского конституционного комитета
Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (kremlin.ru)

Меркель и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кремль.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями по вопросам формирования конституционного комитета Сирии на основании договоренностей, которые были достигнуты во время саммита в Стамбуле в октябре.

Путин и Меркель заявили о стремлении наращивать усилия по содействию политическому процессу в координации с ООН для урегулирования кризиса в Сирии.

Напомним, во вторник, 8 января в Анкаре состоялись переговоры между американскими и турецкими должностными лицами. После встречи представитель Совета национальной безопасности Вашингтона заявил, что обе стороны провели "продуктивную дискуссию".

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что попытка поставить Турции условия о выводе американских войск из Сирии является "серьезной ошибкой".

До этого Болтон заявил, что США не выведут войска из Сирии, пока власти Турции не пообещают не проводить военные операции против сирийских курдов. Он пояснил, что президент Дональд Трамп привержен защите союзников сирийской оппозиции.

Томос для Украины стал исторической катастрофой для Путина, - Gazeta Wyborcza Меркель и Макрон подпишут новый договор о сотрудничестве
Новости Украины Владимир ПутинАнгела Меркель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь