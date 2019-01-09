Меркель и Путин обсудили создание сирийского конституционного комитета

Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (kremlin.ru)

Меркель и Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кремль.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями по вопросам формирования конституционного комитета Сирии на основании договоренностей, которые были достигнуты во время саммита в Стамбуле в октябре.

Путин и Меркель заявили о стремлении наращивать усилия по содействию политическому процессу в координации с ООН для урегулирования кризиса в Сирии.

Напомним, во вторник, 8 января в Анкаре состоялись переговоры между американскими и турецкими должностными лицами. После встречи представитель Совета национальной безопасности Вашингтона заявил, что обе стороны провели "продуктивную дискуссию".

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что попытка поставить Турции условия о выводе американских войск из Сирии является "серьезной ошибкой".

До этого Болтон заявил, что США не выведут войска из Сирии, пока власти Турции не пообещают не проводить военные операции против сирийских курдов. Он пояснил, что президент Дональд Трамп привержен защите союзников сирийской оппозиции.