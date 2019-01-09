Меркель і Путін обговорили створення сирійського конституційного комітету

Фото: Ангела Меркель і Володимир Путін (kremlin.ru)

Меркель і Путін обговорили по телефону ситуацію в Сирії

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили по телефону ситуацію в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кремль.

Повідомляється, що сторони обмінялися думками з питань формування конституційного комітету Сирії на підставі домовленостей, які були досягнуті під час саміту в Стамбулі в жовтні.

Путін і Меркель заявили про прагнення нарощувати зусилля щодо сприяння політичного процесу в координації з ООН для врегулювання кризи в Сирії.

Нагадаємо, у вівторок, 8 січня в Анкарі відбулися переговори між американськими і турецькими посадовими особами. Після зустрічі представник Ради національної безпеки Вашингтона заявив, що обидві сторони провели "продуктивну дискусію".

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що спроба поставити Туреччини умови про виведення американських військ з Сирії є "серйозною помилкою".

До цього Болтон заявив, що США не виведуть війська з Сирії, поки влада Туреччини не пообіцяє не проводити військові операції проти сирійських курдів. Він пояснив, що президент Дональд Трамп прихильний захисту союзників сирійської опозиції.