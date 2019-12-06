Меркель проведет отдельные встречи с Путиным и Зеленским в Париже

Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Нормандский саммит состоится 9 декабря

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным во время нормандского саммита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бундестага.

Отметим, что в саммите, который запланирован на 9 декабря, также примет участие президент Франции Эммануэль Макрон.

"С 15:00 запланированы двусторонние переговоры. Канцлер встретится здесь сначала с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Затем следует совместная рабочая сессия в нормандском формате... В результате встречи на высшем уровне федеральное правительство надеется придать новый импульс мирному процессу и понять дальнейшие шаги", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин на полях нормандского саммита планирует провести личную встречу со всеми лидерами "четверки". Также он заявил, что Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по выстраиванию российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей Путина и Зеленского.

Также сообщалось, что Зеленский на нормандской встречи в Париже выдвинет условия прямых переговоров с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. В частности, он предложит заменить представителей "ЛДНР" в контактной группе.

Кроме этого, украинские власти в случае провала нормандской встречи и минского процесса готовы строить стену на Донбассе.