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Зеленский на нормандской встрече выдвинет условия переговоров с ОРДЛО, - Ермак

Новости » Политика     05.12.2019 - 13:15
Зеленский на нормандской встрече выдвинет условия переговоров с ОРДЛО, - Ермак
Фото: Андрей Ермак (mewos.in.ua)

Зеленский предложит заменить представителей ОРДЛО в контактной группе

Президент Украины Владимир Зеленский на нормандской встрече в Париже выдвинет условия прямых переговоров с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Об этом в лондонском Chatham House заявил помощник президента Андрей Ермак, передает в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Марьяна Драч.

Сообщается, что в Лондоне Ермак заявил, что одним из предложений, с которыми на саммит едет Зеленский, является новая формула представительства ОРДЛО на переговорах контактной группы в Минске.

"Чтобы представителями территорий были люди, которые на сегодня имеют какую-либо связь, прописку в тех 18 районах. Которые имеют недвижимость, бизнес… которые имеют юридическое подтверждение, что они могут представлять эти районы", - заявил Ермак.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва на саммите "нормандской четверки" в Париже будет настаивать на прямом диалоге Украины с представителями оккупированного Донбасса.

Отметим, сегодня временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что нормандская встреча является возможностью для России вернуть Украине оккупированные районы Донбасса.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийОРДЛОНормандская четверка
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