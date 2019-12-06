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Меркель проведе окремі зустрічі з Путіним і Зеленським у Парижі

Новини » Політика     06.12.2019 - 14:09
Меркель проведе окремі зустрічі з Путіним і Зеленським у Парижі
Фото: Ангела Меркель (president.gov.ua)

Нормандський саміт відбудеться 9 грудня

Канцлер Німеччини Ангела Меркель проведе окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним під час нормандського саміту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Бундестагу.

Відзначимо, що в саміті, який запланований на 9 грудня, також візьме участь президент Франції Еммануель Макрон.

"З 15:00 заплановані двосторонні переговори. Канцлер зустрінеться тут спочатку з президентом Путіним, а потім з президентом Зеленським. Потім слідує спільна робоча сесія в нормандському форматі... У результаті зустрічі на вищому рівні федеральний уряд сподівається надати новий імпульс мирному процесу і зрозуміти подальші кроки", - йдеться в повідомленні.

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Путін на полях нормандського саміту планує провести особисту зустріч з усіма лідерами "четвірки". Також він заявив, що Москва відчуває дуже стриманий оптимізм з вибудовування російсько-українських відносин у зв'язку з майбутньою зустріччю Путіна і Зеленського.

Також повідомлялося, що Зеленський на нормандської зустрічі в Парижі висуне умови прямих переговорів з окремими районами Донецької та Луганської областей. Зокрема, він запропонує замінити представників "ЛДНР" в контактній групі.

Крім цього, українська влада у разі провалу нормандської зустрічі і мінського процесу готові будувати стіну на Донбасі.

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