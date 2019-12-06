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В Кремле подтвердили планы о встрече Путина и Зеленского в Париже

Новости » Политика     06.12.2019 - 13:15
В Кремле подтвердили планы о встрече Путина и Зеленского в Париже
Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)

Зеленский и Путин могут провести отдельную встречу в Париже

В рамках нормандской встречи планируются двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, Путин планирует на полях саммита провести встречи тет-а-тет с лидерами "нормандской четверки"

"(Планируем, - ред.) осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Макроном, и с канцлером ФРГ Меркель, и с президентом Украины Зеленским", - сообщил Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по выстраиванию российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей Путина и Зеленского.

Отметим, ожидается, что разговор Зеленского и Путина будет неформальным и может продлиться от 30 минут до 1,5 часа, в зависимости от графика основных переговоров нормандской четверки. На этой неделе в видеообращении президент Украины сообщил, что диалог с Россией необходим для прекращения конфликта на Донбассе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир ПутинНормандская четверка
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