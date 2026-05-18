Меркель потрапила до трійки кандидатів на роль перемовника від ЄС з Росією, - Politico

Серед потенційних посередників видання називає колишнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель, президента Фінляндії Олександра Стубба та експрем'єра Італії Маріо Драгі.

За даними видання, Меркель розглядається через її контакти з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Однак частина європейських політиків вважають її попередні посередницькі зусилля невдалими.

Стубб, як пише видання, раніше виявляв інтерес до подібної ролі, але членство Фінляндії в НАТО може ускладнити його сприйняття в Москві.

Драги в Європі вважають нейтральнішою фігурою, проте він публічно не заявляв про готовність брати участь у переговорах.

Видання називає главу дипломатії ЄС Каю Каллас очевидним кандидатом на цю роль. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС тривалий час виступала проти прямих переговорів з Росією, але згодом відкрила двері для призначення посланника, заявивши, що міністри закордонних справ обговорять це питання наприкінці місяця.

Минулого тижня вона навіть, схоже, сама висунула свою кандидатуру, сказавши журналістам: "Думаю, я зможу розпізнати пастки, які розставляє Росія".

Однак троє дипломатів з ЄС попередили, що жорстка антиросійська позиція Каллас викличе у кремлівського правителя Владіміра Путіна різке "ні".

"На жаль, вона сама виключила себе з-поміж кандидатів на цю посаду", - сказав один із дипломатів ЄС.