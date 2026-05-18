Меркель попала в тройку кандидатов на роль переговорщика от ЕС с Россией, - Politico

В Евросоюзе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако пока не могут согласовать единую кандидатуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Среди потенциальных посредников издание называет бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.
По данным издания, Меркель рассматривается из-за ее контактов с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако часть европейских политиков считают ее предыдущие посреднические усилия неудачными.
Стубб, как пишет издание, ранее проявлял интерес к подобной роли, но членство Финляндии в НАТО может осложнить его восприятие в Москве.
Драги в Европе считают более нейтральной фигурой, однако он публично не заявлял о готовности участвовать в переговорах.
Издание называет главу дипломатии ЕС Каю Каллас очевидным кандидатом на эту роль. Глава внешнеполитического ведомства ЕС долгое время выступала против прямых переговоров с Россией, но впоследствии открыла дверь для назначения посланника, заявив, что министры иностранных дел обсудят этот вопрос в конце месяца.
На прошлой неделе она даже, похоже, сама выдвинула свою кандидатуру, сказав журналистам: "Думаю, я смогу распознать ловушки, которые расставляет Россия".
Однако трое дипломатов из ЕС предупредили, что жесткая антироссийская позиция Каллас вызовет у кремлевского правителя Владимира Путина резкое "нет".
"К сожалению, она сама исключила себя из числа кандидатов на эту должность", - сказал один из дипломатов ЕС.
Напомним, ранее Украина и Германия выступили против возможность привлечения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, которого предлагал Путин.
Также глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила против кандидатуры Шредера, заявив, что он является "известным лоббистом российских компаний".
Среди других возможных сценариев в немецкой прессе называют "дуэт" Шредера и действующего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Сторонники этой идеи отмечают дипломатический опыт Штайнмайера и его участие в переговорах по Донбассу. После завершения второго президентского срока в начале 2027 года он теоретически мог бы стать посредником от имени ЕС.