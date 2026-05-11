Україна відреагувала на ідею призначити Шредера переговорником від ЄС

12:08 11.05.2026 Пн
2 хв
Чи підтримує Київ кандидатуру колишнього німецького канцлера?
aimg Ірина Глухова
Україна відреагувала на ідею призначити Шредера переговорником від ЄС Фото: Герхард Шредер (Getty Images)
Україна не підтримує кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як посередника на переговорах ЄС і РФ щодо завершення віійни. Раніше його запропонувала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги перед початком засідання Ради ЄС.

"Ми таку кандидатуру однозначно не підтримуємо", - заявив глава українського МЗС.

За словами Сибіги, в Європі є багато інших "достойних лідерів", які можуть виконувати цю функцію.

Варто додати, що 82-річний Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік.

Після відходу з посади канцлера ФРН він майже одразу обійняв посаду скандального німецько-російського консорціуму з будівництва газопроводу.

Глава МЗС України Андрій Сибіга про кандидатуру колишнього німецького канцлера Герхарда Шредера як переговорника ЄС та РФ (колаж: РБК-Україна)

Що передувало

Нагадаємо, 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що Шредер нібито є "переважним" кандидатом від Євросоюзу для участі в можливих переговорах щодо завершення війни Росії проти України.

Так він відповів на запитання про те, з ким у Європі, на його думку, Кремль міг би вести діалог.

Путін також заявив, що готовий до контактів із будь-яким європейським політиком, окрім тих, хто, за його словами, "встиг наговорити всякого".

У Німеччині цю заяву одразу відкинули. Один із німецьких чиновників зазначив, що ідея залучення Шредера як посередника між ЄС і Росією не розглядається та не має підстав для реалізації.

Сьогодні висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас нагадала, що Шредер тривалий час виступав лобістом російських державних компаній.

"Зрозуміло, чому Путін хоче бачити його цією людиною - щоб він фактично сидів по обидва боки столу", - зазначила Каллас.

