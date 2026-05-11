Україна не підтримує кандидатуру колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як посередника на переговорах ЄС і РФ щодо завершення віійни. Раніше його запропонувала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги перед початком засідання Ради ЄС.

"Ми таку кандидатуру однозначно не підтримуємо", - заявив глава українського МЗС.

За словами Сибіги, в Європі є багато інших "достойних лідерів", які можуть виконувати цю функцію.

Варто додати, що 82-річний Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік.

Після відходу з посади канцлера ФРН він майже одразу обійняв посаду скандального німецько-російського консорціуму з будівництва газопроводу.

