Меркель попала в тройку кандидатов на роль переговорщика от ЕС с Россией, - Politico

В Евросоюзе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако пока не могут согласовать единую кандидатуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Среди потенциальных посредников издание называет бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

По данным издания, Меркель рассматривается из-за ее контактов с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако часть европейских политиков считают ее предыдущие посреднические усилия неудачными.

Стубб, как пишет издание, ранее проявлял интерес к подобной роли, но членство Финляндии в НАТО может осложнить его восприятие в Москве.

Драги в Европе считают более нейтральной фигурой, однако он публично не заявлял о готовности участвовать в переговорах.

Издание называет главу дипломатии ЕС Каю Каллас очевидным кандидатом на эту роль. Глава внешнеполитического ведомства ЕС долгое время выступала против прямых переговоров с Россией, но впоследствии открыла дверь для назначения посланника, заявив, что министры иностранных дел обсудят этот вопрос в конце месяца.

На прошлой неделе она даже, похоже, сама выдвинула свою кандидатуру, сказав журналистам: "Думаю, я смогу распознать ловушки, которые расставляет Россия".

Однако трое дипломатов из ЕС предупредили, что жесткая антироссийская позиция Каллас вызовет у кремлевского правителя Владимира Путина резкое "нет".

"К сожалению, она сама исключила себя из числа кандидатов на эту должность", - сказал один из дипломатов ЕС.