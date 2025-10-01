Мерія Одеси радить утриматися від поїздок по місту через негоду

Зазначається, що дощ у місті не припиняється, а вночі очікується посилення вітру, що може викликати падіння дерев та гілок через перенасичення ґрунту вологою.

Комунальні служби працюють у посиленому режимі: відкачується вода, очищаються зливоприймачі, прибираються території.

У мерії зазначили, що для ефективного очищення вулиць після стихії, потрібен вільний доступ до проїжджої частини.

У зв'язку з цим, жителів закликають утриматися від пересування містом у першій половині дня (1 жовтня. - ред.) без нагальної потреби, особливо автотранспортом.

"Звертаємося до керівників підприємств та установ - за можливості організуйте дистанційну роботу персоналу. Школи переведені на дистанційне навчання, працюють чергові класи; у дитячих садках - чергові групи", - йдеться у повідомленні.

У мерії додали, що "таке відповідальне ставлення дозволить комунальним службам оперативно прибрати повалені гілки, очистити дороги та відновити безпечний рух містом".

"Будьте уважні, не паркуйте авто під деревами, слідкуйте за офіційними оновленнями та дбайте про власну безпеку", - додала міська влада.

Автотранспорт під землею

Тим часом в Одесі через негоду ввечері 30 вересня під землю провалилися автобус і автомобіль.

У мережі пишуть, що інцидент стався внаслідок прориву теплотраси. Через високі температури рятувальники не можуть дістатися до місця аварії.