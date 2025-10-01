Мэрия Одессы советует воздержаться от поездок по городу из-за непогоды

Отмечается, что дождь в городе не прекращается, а ночью ожидается усиление ветра, что может вызвать падение деревьев и веток из-за перенасыщения почвы влагой.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме: откачивается вода, очищаются ливнеприемники, убираются территории.

В мэрии отметили, что для эффективной очистки улиц после стихии, нужен свободный доступ к проезжей части.

В связи с этим, жителей призывают воздержаться от передвижения по городу в первой половине дня (1 октября. - ред.) без необходимости, особенно автотранспортом.

"Обращаемся к руководителям предприятий и учреждений - по возможности организуйте дистанционную работу персонала. Школы переведены на дистанционное обучение, работают дежурные классы; в детских садах - дежурные группы", - говорится в сообщении.

В мэрии добавили, что "такое ответственное отношение позволит коммунальным службам оперативно убрать поваленные ветки, очистить дороги и восстановить безопасное движение по городу".

"Будьте внимательны, не паркуйте авто под деревьями, следите за официальными обновлениями и заботьтесь о собственной безопасности", - добавили городские власти.

Автотранспорт под землей

Тем временем в Одессе из-за непогоды вечером 30 сентября под землю провалились автобус и автомобиль.

В сети пишут, что инцидент произошел в результате прорыва теплотрассы. Из-за высоких температур спасатели не могут добраться до места аварии.