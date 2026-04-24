Головна » Бізнес » Енергетика

Мережам АЗС дали 10 днів на встановлення "обґрунтованих" цін

11:08 24.04.2026 Пт
2 хв
Мережі АЗС повинні реагувати не лише на здорожчання, а й на здешевлення нафти
aimg Костянтин Широкун
Мережам АЗС дали 10 днів на встановлення "обґрунтованих" цін

Антимонопольний комітет України дав найбільшим мережам АЗС 10 днів на встановлення "обґрунтованих" цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМКУ.

"Зважаючи також на суспільний інтерес до зростання цін на нафтопродукти, крім розслідування справи АМКУ відслідковував та продовжує відслідковувати ситуацію на ринках бензинів, дизпалива та скрапленого газу з метою забезпечення економічної конкуренції", - зазначили у АМКУ.

У комітеті також зазначили, що зростання цін на нафтопродукти відбувалося на фоні стрімкого зростання світових цін на нафту, котирувань на нафтопродукти на ринках ЄС, проблем із забезпеченням достатніх обсягів імпорту дизпалива, зростання курсу валют та витрат на логістику.

"У свою чергу конкуренція має спонукати суб’єктів господарювання враховувати під час свого ціноутворення об’єктивні чинники не лише щодо зростання цін закупівлі, а й щодо умов їх зниження", - додали у комітеті.

Повідомляється, що АМКУ рекомендував найбільшим операторам мереж АЗС забезпечити формування та зміну роздрібних цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ на підставі об’єктивних економічних факторів.

"Рекомендації є обов’язковими для розгляду суб’єктами господарювання протягом 10 днів. Такий термін встановлено з метою отримання від операторів мереж АЗС ґрунтовної відповіді про вжиті заходи на ринку", - підкреслили у комітеті.

Ситуація на ринку пального в Україні

Раніше ми писали, що Антимонопольний комітет України проаналізував стрімкий ріст цін на паливо та не виявив доказів змови ключових учасників ринку.

Також раніше глава Кабміну Юлія Свириденко зазначила, що мережа АЗС "Укрнафта" першою відреагувала на різкий спад світових цін на нафту, та розпочала зниження цін.

У коментарі РБК-Україна директор Консалтингової групи А-95 Куюн називав умову, за якою українські АЗС можуть почати знижувати ціни на пальне.

Окрім того, у АМКУ розпочали справу щодо стрімкого зростання цін на АЗС. Якщо будуть виявлені порушення, мережам заправних станцій можуть загрожувати штрафи.

