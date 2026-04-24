Сетям АЗС дали 10 дней на установление "обоснованных" цен
Антимонопольный комитет Украины дал крупнейшим сетям АЗС 10 дней на установление "обоснованных" цен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
"Учитывая также общественный интерес к росту цен на нефтепродукты, кроме расследования дела АМКУ отслеживал и продолжает отслеживать ситуацию на рынках бензинов, дизтоплива и сжиженного газа с целью обеспечения экономической конкуренции", - отметили в АМКУ.
В комитете также отметили, что рост цен на нефтепродукты происходил на фоне стремительного роста мировых цен на нефть, котировок на нефтепродукты на рынках ЕС, проблем с обеспечением достаточных объемов импорта дизтоплива, роста курса валют и расходов на логистику.
"В свою очередь конкуренция должна побуждать субъектов хозяйствования учитывать во время своего ценообразования объективные факторы не только по росту цен закупки, но и по условиям их снижения", - добавили в комитете.
Сообщается, что АМКУ рекомендовал крупнейшим операторам сетей АЗС обеспечить формирование и изменение розничных цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на основании объективных экономических факторов.
"Рекомендации являются обязательными для рассмотрения субъектами хозяйствования в течение 10 дней. Такой срок установлен с целью получения от операторов сетей АЗС основательного ответа о принятых мерах на рынке", - подчеркнули в комитете.
Ситуация на рынке топлива в Украине
Ранее мы писали, что Антимонопольный комитет Украины проанализировал стремительный рост цен на топливо и не обнаружил доказательств сговора ключевых участников рынка.
Также ранее глава Кабмина Юлия Свириденко отметила, что сеть АЗС "Укрнафта" первой отреагировала на резкий спад мировых цен на нефть, и начала снижение цен.
В комментарии РБК-Украина директор Консалтинговой группы А-95 Куюн называл условие, при котором украинские АЗС могут начать снижать цены на топливо.
Кроме того, в АМКУ начали дело относительно стремительного роста цен на АЗС. Если будут выявлены нарушения, сетям заправочных станций могут грозить штрафы.