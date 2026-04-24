Сетям АЗС дали 10 дней на установление "обоснованных" цен

11:08 24.04.2026 Пт
Сети АЗС должны реагировать не только на подорожание, но и на удешевление нефти
aimg Константин Широкун
Фото: сетям АЗС дали 10 дней на установление "обоснованных" цен (Getty Images)

Антимонопольный комитет Украины дал крупнейшим сетям АЗС 10 дней на установление "обоснованных" цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

"Учитывая также общественный интерес к росту цен на нефтепродукты, кроме расследования дела АМКУ отслеживал и продолжает отслеживать ситуацию на рынках бензинов, дизтоплива и сжиженного газа с целью обеспечения экономической конкуренции", - отметили в АМКУ.

В комитете также отметили, что рост цен на нефтепродукты происходил на фоне стремительного роста мировых цен на нефть, котировок на нефтепродукты на рынках ЕС, проблем с обеспечением достаточных объемов импорта дизтоплива, роста курса валют и расходов на логистику.

"В свою очередь конкуренция должна побуждать субъектов хозяйствования учитывать во время своего ценообразования объективные факторы не только по росту цен закупки, но и по условиям их снижения", - добавили в комитете.

Сообщается, что АМКУ рекомендовал крупнейшим операторам сетей АЗС обеспечить формирование и изменение розничных цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на основании объективных экономических факторов.

"Рекомендации являются обязательными для рассмотрения субъектами хозяйствования в течение 10 дней. Такой срок установлен с целью получения от операторов сетей АЗС основательного ответа о принятых мерах на рынке", - подчеркнули в комитете.

Ситуация на рынке топлива в Украине

Ранее мы писали, что Антимонопольный комитет Украины проанализировал стремительный рост цен на топливо и не обнаружил доказательств сговора ключевых участников рынка.

Также ранее глава Кабмина Юлия Свириденко отметила, что сеть АЗС "Укрнафта" первой отреагировала на резкий спад мировых цен на нефть, и начала снижение цен.

В комментарии РБК-Украина директор Консалтинговой группы А-95 Куюн называл условие, при котором украинские АЗС могут начать снижать цены на топливо.

Кроме того, в АМКУ начали дело относительно стремительного роста цен на АЗС. Если будут выявлены нарушения, сетям заправочных станций могут грозить штрафы.

