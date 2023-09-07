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Мер Москви заявив про атаку безпілотника, у Підмосков'ї велика пожежа

Фото: в РФ заявили, що на Москву летів безпілотник (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Голова російської столиці заявив про збиття безпілотника, який нібито летів на Москву сьогодні вночі 7 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна в Telegram.

"Сьогодні вночі у Раменському міському окрузі силами ППО припинено спробу атаки безпілотника на Москву", - йдеться у повідомленні Собяніна. 

Раменський район знаходиться в 50-ти кілометрах від центру Москви.

"Спочатку був сильний вибух, посипалося скло. У сусідів вище вікна разом із рамами почали вилітати, посипалася штукатурка", - росіяни діляться враженнями в соцмережах.

Російські телеграм канали повідомляють, що безпілотник нібито було збито неподалік міжнародного аеропорту Жуковський.

У той самий час в МНС Росії повідомили, що гасять потужну пожежу на складі в Підмосков'ї. Площа займання складає понад 1 тис кв м. На місці працюють 78 осіб та 26 одиниць техніки.

"Бавовна" в Росії

В останні місяці в різних областях Росії майже щодня лунають вибухи. Сьогодні вночі 7 вересня вибух пролунав в Ростові-на-Дону, а саме в районі штабу Південного військового округу. 

5 вересня в Міністерстві оборони РФ заявляли про роботу засобів протиповітряної оборони в Калузької області та про безпілотники, які начебто летіли на Москву.

Найбільша атака безпілотників на території Росії сталася в ніч проти 30 серпня, коли дрони атакували одразу шість областей РФ. Однією з цілей став аеродром у Пскові, де, за словами представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, було знищено чотири літаки Іл-76. Ще кілька літаків було пошкоджено.

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Москваатака дронів