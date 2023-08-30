Масована атака дронів по РФ: де у росіян знову "втрат немає"

У РФ цієї ночі заявили про найбільшу атаку дронів. Під ударом БПЛА опинилися аж шість російських областей, а також тимчасово окупований Севастополь.

РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про потужну нічну "бавовну" у росіян.

У Пскові "відмінусували" літаки Іл-76

Близько 23:40 за місцевим часом у російському аеропорту в місті Псков (знаходиться за 700 км від України) пролунала серія вибухів.

Місцеві Телеграм-канали повідомили, що аеропорт нібито атакований 12 БПЛА. Очевидці жалілися про звуки стрілянини, а місцева влада оголосила антитерористичний план "Едельвейс" (режим, коли силовики переведені на посилений режим служби з бойовою зброєю).

Згодом російські ЗМІ масово почали повідомляти - ударами по аеропорту у Пскові пошкоджено чотири військово-транспортні літаки Іл-76 (ними перевозять військових, техніку та боєприпаси), два з них охоплено вогнем. Тож мова може йти про пошкодження все ж 6 одиниць.

Так звані російські "воєнкори" написали, що ці літаки обслуговували 76 гвардійську десантно-штурмову дивізію ПДВ. Її військові були навесні 2022 року в Бучі.

Варто зауважити, що міжнародний аеропорт Пскова - це аеродром спільного базування з промовистою назвою "Крєсти", він підпорядковується Міноборони РФ. Там дислокується 334 авіаційний полк. Одразу після ударів від трьох до п'яти літаків "відвели" з аеропорту.

В ЗМІ звернули увагу на попередні супутникові знімки, які свідчать про те, що літаки Іл-76 у Пскові були розставлені щільно і без укриттів, тому реальні втрати в техніці можуть бути більшими.

Тим часом місцева влада намагається приховати реальні наслідки атаки. Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков стверджує, що нібито жертв внаслідок ударів немає.

Попри такі заяви владі все ж довелося закрити аеропорт Пскова. Там скасовано усі вісім запланованих на сьогодні пасажирських авіарейсів.

При цьому, за даними "Росавіації", всі об'єкти повітряного транспорту, які забезпечують польоти, та Єдина система організації повітряного руху "працюють у штатному режимі".

Також, за даними псковських медіа, внаслідок атаки горіла й військова частина 64044 - 2 бригади спецназу ГРУ. Вона розташована поряд з аеродромом.

Разом з тим пропагандистські Телеграм-канали росіян пишуть про

ймовірне пошкодження літака-ракетоносця Ту-22.

У Брянську атаковано один з найбільших заводів мікроелектроніки

Брянську область цієї ночі також атакували БПЛА і неодноразово. За даними губернатора Олександра Богомаза, нібито було "збито три дрони", а "жертв немає".

Однак низка російських джерел пише про пожежу на території заводу "Кремній ЕЛ". Це один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії.

Видання "Важливі історії" звертає увагу, що 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ. Завод обслуговує концерни "Алмаз-Антей", "Аерокосмічне обладнання", "Сузір'я" та "Вега".

Також завод нібито виготовляє деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".

Під стало відомо, що над Радянським районом Брянська був збитий ще один БПЛА - його уламки пошкодили будівлю Слідчого комітету, там вибило шибки. Спочатку місцева влада хотіла замовчати інцидент, але все ж підтвердила інформацію.

Також два безпілотники намагалися атакувати телевежу у Брянській області. Усього за ніч у регіоні було зафіксовано "прильоти" щонайменше шести дронів.

Під Калугою дрони намагались атакувати нафтохімічне підприємство

Загалом у Калузькій області зафіксували три безпілотники. Російський Телеграм-канал Shot з посиланням на свої джерела пише, що БПЛА вночі буцімто "намагалися атакувати найбільше нафтохімічне підприємство ТОВ "Перший Завод".

Мовляв, близько другої години ночі дрон впав "у порожній резервуар для зберігання нафтопродуктів" на території підприємства в Дзержинському районі.

Втім без наслідків не обійшлося. Попри так званий "пустий" резервуар, загорівся перегінний трубопровід. Приблизно в цей самий час ворожа ППО буцімто збила дрон в районі села Піщалово. На місці падіння утворилася 7-метрова воронка.

Жертв, як традиційно повідомляють росЗМІ, в обох випадках не було.

У Москві та низці регіонів оголошували план "Килим"

Вночі план "Килим" (тобто очікування атаки) запроваджувався також у Москві, Тульській та Рязанській областях.

Так, у Московській області БПЛА нібито "посадили" за допомогою РЕБ. Після чого той, як розповів мер столиці РФ Сергій Собянін, врізався у дерево в районі села Лукіно Рузького міського округу.

Внаслідок вибуху в найближчих будинках вибило вікна і було пошкоджено паркан.

Крім того, в Орловській області нібито збито два БПЛА. Один безпілотник збили над Хотинецьким районом, другий - над Мценським.

Тим часом у Рязанській області буцімто знищили два безпілотники. Один - за 11 кілометрів від аеродрому Дягілєво о 3 годині ночі, інший - близько 4 ранку приблизно за 7 кілометрів від аеродрому.

Місцева влада звітує, що обидва безпілотники "вдалося збити" за допомогою зенітного ракетного комплексу "Панцир".

"Атака морських дронів" в окупованому Севастополі

Окрім російських регіонів неспокійно окупантам було і в захопленому Севастополі.

Там вибухи лунали в районі Севастопольської бухти. Так званий "глава" міста Михайло Развожаєв повідомив, що буцімто сили протипідводно-диверсійного забезпечення "відбивають атаки безпілотників із моря".

Пізніше він заявив, що "роботу ППО в акваторії закінчено". Жодних подробиць атаки він не навів.

Як реагують у Шойгу

Традиційно в атаці безпілотників на Росію в Міністерстві оборони Росії звинуватили так званий "київський режим". Мовляв, атаку було "припинено" скрізь, але от про нальоти на Псков чомусь у Шойгу промовчали.

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