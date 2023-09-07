Мэр Москвы заявил об атаке беспилотника, в Подмосковье большой пожар

"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву", - говорится в сообщении Собянина.

Раменский район находится в 50 километрах от центра Москвы.

"Сначала был сильный взрыв, посыпались стекла. У соседей выше окна вместе с рамами начали вылетать, посыпалась штукатурка", - россияне делятся впечатлениями в соцсетях.

Российские телеграммы каналы сообщают, что беспилотник якобы был сбит недалеко от международного аэропорта Жуковский.

В то же время в МЧС России сообщили, что тушат мощный пожар на складе в Подмосковье. Площадь возгорания составляет более 1 тыс. кв. м. На месте работают 78 человек и 26 единиц техники.

"Хлопки" в России

В последние месяцы в разных областях России почти каждый день раздаются взрывы. Сегодня ночью 7 сентября взрыв прогремел в Ростове-на-Дону, а именно в районе штаба Южного военного округа.

5 сентября в Министерстве обороны РФ заявляли о работе средств противовоздушной обороны в Калужской области и о якобы летевших на Москву беспилотниках.

Самая большая атака беспилотников на территории России произошла в ночь на 30 августа, когда дроны атаковали сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.