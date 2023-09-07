Мэр Москвы заявил об атаке беспилотника, в Подмосковье большой пожар

Глава российской столицы заявил о сбитии якобы летевшего на Москву беспилотника сегодня ночью 7 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram.
"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву", - говорится в сообщении Собянина.
Раменский район находится в 50 километрах от центра Москвы.
"Сначала был сильный взрыв, посыпались стекла. У соседей выше окна вместе с рамами начали вылетать, посыпалась штукатурка", - россияне делятся впечатлениями в соцсетях.
Российские телеграммы каналы сообщают, что беспилотник якобы был сбит недалеко от международного аэропорта Жуковский.
В то же время в МЧС России сообщили, что тушат мощный пожар на складе в Подмосковье. Площадь возгорания составляет более 1 тыс. кв. м. На месте работают 78 человек и 26 единиц техники.
"Хлопки" в России
В последние месяцы в разных областях России почти каждый день раздаются взрывы. Сегодня ночью 7 сентября взрыв прогремел в Ростове-на-Дону, а именно в районе штаба Южного военного округа.
5 сентября в Министерстве обороны РФ заявляли о работе средств противовоздушной обороны в Калужской области и о якобы летевших на Москву беспилотниках.
Самая большая атака беспилотников на территории России произошла в ночь на 30 августа, когда дроны атаковали сразу шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.
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