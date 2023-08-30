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В ГУР підтвердили знищення чотирьох літаків Іл-76 у Пскові та розкрили деталі

Псков, Середа 30 серпня 2023 12:30
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В ГУР підтвердили знищення чотирьох літаків Іл-76 у Пскові та розкрили деталі Фото: під час атаки на аеродром у Пскові знищено чотири літаки Іл-76 (росЗМІ)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

В ГУР МО підтверджують знищення чотирьох військово-транспортних Іл-76 у російському Пскові цієї ночі. При цьому ще кілька таких літаків пошкоджені.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов.

"На аеродромі у Пскові були вражені ворожі об'єкти. Були вибухи, внаслідок яких було знищено чотири Іл-76 і ще декілька - пошкоджено", - сказав Юсов.

Він зазначив, що наразі інформація уточнюється, в тому числі і щодо втрат особового складу противника.

"Але оскільки це був нічний час, то вони (втрати особового складу, - ред.) якщо і були - то були незначні. Це було ураження з використанням спецтехніки і роботою відповідних груп на території і з території держави-агресора", - додав Юсов.

За даними видання, ця операція була організована ГУР МО. Однак у самій розвідці офіційно ніяк не коментують причетність чи непричетність до даної події.

Атака на аеропорт у Пскові та знищення Іл-76

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня сталася одна з наймасштабніших атак безпілотниками по Росії.

Під ударом опинилися шість різних російських регіонів. Але найбільше дісталося Пскову, де було вражено військово-транспортні літаки Іл-76 (ними перевозять військових, техніку та боєприпаси).

За даними місцевих видань, Псков нібито атакували аж 12 безпілотників. Їх намагалася збити, зокрема, й стрілецька зброя. Але безуспішно, після атаки в аеропорту почалася пожежа, яку гасили понад 50 співробітників МНС.

ППО не спрацювала

Російське видання "Можемо пояснити" з посиланням на очевидців пише, що ППО у Пскові не спрацювала вчасно, а вже імітувало збиття після того, як на аеродромі вже палали літаки. І таке "шоу" ще продовжувалося протягом кількох годин.

"Після того, як вже аеродром горів, з "Хрестів" (назва аеропорту - ред.) почали злітати транспортні літаки Іл-76. Звук їхніх двигунів складно сплутати. Так вони вилітали кожні три хвилини. П'ять мінімум злетіло", - зазначає співрозмовник видання.

Додамо, що російські джерела пишуть про щонайменше знищення двох Іл-76, а ще два нібито пошкоджено. Аеропорт наразі зачинено.

Детальніше про потужну нічну атаку на Псков та інші регіони Росії - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

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атака дронів ИЛ-76 Главное управление разведки
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