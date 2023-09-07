У Ростові-на-Дону РФ у районі штабу Південного військового округу стався вибух

У російському місті Ростов-на-Дону в районі штабу Південного військового округу (ПВО) стався вибух, після якого почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza .

Очевидці повідомляють, що подія сталася на Пушкінській вулиці за два квартали від штабу ПВО. За даними ряду Telegram-каналів, у місті було чути три вибухи, після якого почалася пожежа.

На опублікованому відео видно, як рятувальники гасять сильно пошкоджений вибухом та вогнем легковий автомобіль. За кілька хвилин це відео було видалено.

Влада заявила про знищення дрона

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що близько 3.00 у Ростові-на-Дону спрацювала система ППО, в результаті було збито безпілотний летальний апарат, наслідки на землі уточнюються.

Ситуація у прикордонних областях РФ

В останні місяці в різних областях Росії майже щодня лунають вибухи. Найчастіше "бавовни" відбуваються саме у Бєлгородській області. При цьому влада регіону зазвичай скаржиться на обстріли з артилерії та атаки дронів.

Увечері 12 серпня мешканці двох населених пунктів Білгородської області чули вибухи та автоматні черги. А 13 серпня в Бєлгороді повідомили про нібито атаку дрона. У місті частково постраждав житловий будинок.

Крім того, влада Білгородської області Росії 1 вересня заявила, що регіон нібито був атакований невідомими повітряними цілями.