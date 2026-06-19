Мер Івано-Франківська розкрив "російський слід" у протестах та назвав кількість мігрантів

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив мер міста Руслан Марцінків.

Як виникла тема мігрантів

За словами мера, історія почалася з того, що один з ЖЕКів оголосив про те, що він розглядає можливість взяти на роботу трудових мігрантів.

"Хоча цих трудових мігрантів з Індії - 36 в цілій області", - сказав Марцінків.

Позиція мера щодо трудової міграції

Марцінків підкреслив, що категорично проти трудової міграції як такої.

"Все-таки треба шукати шляхи, як забезпечити ті чи інші галузі економіки своїми мешканцями, через перепрофілювання, перенавчання, залучення жінок тощо", - додав він.

Фото: Руслан Марцінків - про дискусії щодо мігрантів в Україні (інфографіка: РБК-Україна)

Чому заговорив про "російський слід"

Мер пояснив, що побачив, як тему мігрантів використовує російська пропаганда, тому й вирішив про це сказати публічно.

За його словами, він навіть просив окремих активістів у Франківську не проводити протестні акції, щоб не підігравати московській пропаганді.

"Ми сьогодні в часі війни, і ми повинні 10 разів обдумати і тільки після того робити якісь заходи, щоб не нашкодити українській державі", - наголосив Марцінків.

Він додав, що в мирний час подібні акції протесту були б цілком демократичним явищем. Однак сьогодні, за його словами, ворог використовує такі речі у власній пропаганді.

"Тому я проти мігрантів, але я вважаю, що використання цієї теми може шкодити Україні", - підсумував мер.