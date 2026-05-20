Демограф назвала дві країни, звідки в Україну можуть їхати трудові мігранти

Україна вже приймала іноземних працівників - і це працювало. Питання в тому, чи повториться цей сценарій після війни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи Елла Лібанова розповіла в ефірі телемарафону.

За словами Лібанової, ще до повномасштабного вторгнення найбільше іноземців приїздило до України саме з Туреччини та Індії. Турецькі працівники, зокрема, активно залучалися до будівництва доріг.

"Ну і що, вони погано будували дороги? Абсолютно ні. То які претензії до них? Приїхали, попрацювали, поїхали назад", - зазначила вона.

Загалом, на думку демографа, до України їхатимуть переважно з бідніших країн - хоча Туреччина, за її словами, "явно не бідніша за Україну".

Водночас Лібанова висловила оптимізм щодо повоєнної перспективи. У разі економічного буму до України можуть приїхати і європейці - так звані "авантюристи", які шукають самореалізації та нового досвіду.

"Хтось захоче самореалізуватися, отримати класний запис до CV - це теж важливо", - додала вона.