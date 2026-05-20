Демограф назвала дві країни, звідки в Україну можуть їхати трудові мігранти
Україна вже приймала іноземних працівників - і це працювало. Питання в тому, чи повториться цей сценарій після війни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи Елла Лібанова розповіла в ефірі телемарафону.
За словами Лібанової, ще до повномасштабного вторгнення найбільше іноземців приїздило до України саме з Туреччини та Індії. Турецькі працівники, зокрема, активно залучалися до будівництва доріг.
"Ну і що, вони погано будували дороги? Абсолютно ні. То які претензії до них? Приїхали, попрацювали, поїхали назад", - зазначила вона.
Загалом, на думку демографа, до України їхатимуть переважно з бідніших країн - хоча Туреччина, за її словами, "явно не бідніша за Україну".
Водночас Лібанова висловила оптимізм щодо повоєнної перспективи. У разі економічного буму до України можуть приїхати і європейці - так звані "авантюристи", які шукають самореалізації та нового досвіду.
"Хтось захоче самореалізуватися, отримати класний запис до CV - це теж важливо", - додала вона.
Раніше ми вже розповідали, що уряд наразі не вважає залучення трудових мігрантів пріоритетом - ставка робиться на повернення українців із-за кордону. Щороку населення України скорочується приблизно на 320 тисяч осіб.
За оцінками експертів, навіть в найоптимістичнішому сценарії реалістично очікувати повернення лише до 1,6 млн емігрантів - решту демографічного дефіциту може покрити лише керована трудова міграція.